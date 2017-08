Kommentar: Råd til bredt forlig om Roskildes budget

Indsatsen i Roskildes skoler bliver et af de store punkter i kommunens budget for næste år.

Roskilde Avis - 22. august 2017 kl. 08:08 Af redaktør Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I DEN KOMMENDE WEEKEND mødes partierne i Roskilde Byråd for at forhandle om budgettet for 2018. Her aftales både udgifter og indtægter for næste år, og mange af disse beslutninger har stor betydning for borgerne.

Groft sagt står kommunen for op mod to tredjedele af vores velfærdsstat, mens stat og region tager sig af den resterende del. Lokalt bestemmes f.eks. standarden i børneinstitutionerne, folkeskolerne, indsatsen for de ældre samt det vigtige område med kultur og idræt.

UDGANGSPUNKTET ER HELDIGVIS GODT, fordi Roskilde er forholdsvis velstående. I flere år er befolkningstallet vokset med over 1.000 ekstra indbyggere om året, og en stor del af borgerne har desuden gode indtægter og betaler derfor en pæn skat.

Da kommunen samtidig gennem en række år har sørget for at have en pæn kassebeholdning, er der penge nok til at undgå de nedskæringer, som ellers var stillet i udsigt i et sparekatalog tidligere i år. F.eks. den fremskrevne besparelse på næsten 30 millioner kroner indenfor børneinstitutioner og skoler.

DE STORE INVESTERINGER i en række projekter, som der har været kraftig uenighed om, er nu allerede færdige eller i gang. F.eks. det nye Stændertorv, parkeringshuset på Sortebrødre Plads, en ny svømmehal ved Roskilde Badet og kystsikring ved Roskilde Fjord.

Til gengæld er der stor enighed om andre store udviklingsprojekter i Roskilde. Eksempelvis Røde Port-byggeriet på sydsiden af stationen og en hel ny idrætspark i Rådmandshaven, som dog skal betales af private bygherrer, mens kommunen stiller grunden til rådighed og stadig beholder ejerskabet.

SELV OM UDVIKLINGEN ER POSITIV i Roskilde er der imidlertid stadig områder, som har brug for et løft. Flere har peget på veje og cykelstier, som der gennem mange år er sparet for meget på, så de efterhånden er i meget dårlig forfatning.

Daginstitutionerne har også for dårlig normering, så der er for få uddannede til at tage sig af børnene. Det er et farligt sted at spare, fordi de børn, der er kommet bagud i de første år, har svært ved at indhente det i skolen og senere i livet. Dårlig integration må efter min mening også løses med sådan en tidlig indsats - fremfor separate religiøse eller ideologiske skoler.

SELV BLEV JEG NEGATIVT OVERRASKET, da det tidligere i år kom frem, at Roskilde blandt unge har forholdsvis større arbejdsløshed og flere med manglende uddannelser end i andre lignende byer.

Den situation er helt uforståelig, da både det generelle uddannelsesniveau og de økonomiske indtægter ellers er højere her i kommunen end i den øvrige del af regionen. Derfor er der på dette område brug for en særlig indsats fra kommunen, så dette unaturligt dårlige resultat kan blive forbedret.

ET AFGØRENDE OMRÅDE er kultur og idræt. De forholdsvis få penge, som anvendes her, er givet ekstra godt ud. De har langt større virkning end på mange af de øvrige områder.

En aktiv befolkning, som gennem foreninger eller i andre sammenhænge dyrker kultur, sport og andre fritids-interesser, får nemlig færre problemer med helbredet og bliver mere engageret i et demokratisk lokal samfund.

PÅ DENNE BAGGRUND er der altså ingen 'afgørende knaster', som burde forhindre et stort flertal i at blive enige om Roskildes budget for næste år.

I virkeligheden afgøres det nok af en politisk vurdering hos partierne, om de op til kommunevalget i november er mest interesserede i at tage medansvar for den økonomiske prioritering i kommunen. Eller de mener, det er mere fornuftigt for dem at stå udenfor, så de frit kan kritisere, hvad der foregår.

Efter min vurdering er der i år, hvis partierne ellers har den politisk vilje:

