Kommentar: Mødested med mennesker

Roskilde Avis - 28. februar 2017 kl. 08:51 Af redaktør Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

HUNDREDER AF BØRN i flotte og fantasifulde forklædninger var i denne weekend samlet forskellige steder i Roskilde for at slå katten af tønden til Fastelavn. Det er en god, gammel tradition, der heldigvis stadig tiltrækker både børnefamilier, bedsteforældre og andre.

Bag tøndeslagningerne står Roskilde Handel, RO's Torv, flere forretninger og andre arrangører. De ved nemlig, at sjove og spændende oplevelser er med til at lokke kunder til - for de rene tilbud alene er ikke nok i nutidens konkurrence.

DEN SAMME FORSTÅELSE ligger bag de mange andre store arrangementer, der året rundt foregår i byen takket være et samarbejde mellem kommunen, handel, kultur, festival, uddannelses-institutioner og andre positive kræfter.

Set her fra hjørnet af Stændertorvet på Roskilde Avis, er det lige præcis en opprioritering af den slags initiativer, som kan udvikle vores by i en rigtig retning.

TILTRÆKNINGEN VED ROSKILDE som historisk købstad er jo, at her kan man få mange forskellige oplevelser samtidig. Nogle vil handle i butikkerne og spise ude. Andre skal en tur i biografen og forener det med indkøb eller et måltid.

Så kan man se på kunst, høre musik af alle slags eller besøge byens enestående museer, mens man igen køber ind, spiser - eller bare går en tur rundt i den gamle by, gennem parkerne eller i et stort og moderne indkøbscenter.

DEN STORE PAKKE med de varierende tilbud af oplevelser er en afgørende grund til, at Roskilde hidtil har klaret sig godt i konkurrencen med andre byer på Sjælland og er det største indkøbscentrum udenfor København.

Foreningen af mange forskellige butikker, varieret madkultur, utallige kulturtilbud og atmosfæren i en historisk købstad er et stærkt udgangspunkt. Men dertil kommer en mindst lige så vigtig faktor: Den fælles oplevelse med andre mennesker.

NÅR VI TAGER TIL andre byer og lande, er det mest interessante altid at møde lokale folk og tale med dem om deres liv. Så lærer man om vilkårene andre steder - men forstår samtidig bedre sin egen situation hjemme.

Ofte giver det et sundt perspektiv, så man sætter endnu mere pris på det, som vi og generationerne før os har skabt her, i Roskilde og hele Danmark.

TURISMEN ER ET STÆRKT KORT for Roskilde i nutidens oplevelses-økonomi, hvor byens besøgende ønsker mange forskellige muligheder. Både UNESCO-domkirken, Vikingeskibene og Festivalen er verdenskendt - og det kan Ragnarock, Sagnlandet og nationalparken også blive.

Men roskildenserne selv er det bedste kort, som turisterne vil møde, og det skal vi ikke selv gøre sværere end nødvendigt.

SÅ DET ER TUDETOSSET, når turistchefen nu af økonomiske grunde ser sig nødt til at skære hårdt ned på turistbureauet ved Stændertorvet. Måske har der i flere år været færre besøgende - blandt andet fordi kontoret har været gemt væk under store ombygninger - men det kan aldrig erstattes af en modtagelse på Vikingeskibsmuseet eller andre ting.

Kun domkirkens kommende underjordiske formidlingscenter ved Domkirkepladsen kan klare samme opgaven, når det en gang kommer.

ROSKILDE HAR NETOP OFRET op mod 50 millioner kroner for at få et flot nyt torv, der skal tiltrække mange forskellige aktiviteter samt ikke mindst mennesker - også tilrejsende turister. Så skal de da ikke jages andre steder hen.

Hvis opgaven ikke kan klares med den nuværende bevilling, må der flere midler til. I forhold til næsten alle andre opgaver, som kommunen bruger penge på, kommer en bevilling til turistindsatsen nemlig både hurtigere og bedre hjem.

Samtidig lever denne nødvendige prioritering op til vores vedtagne, overordnede politik om, at Roskilde skal leve af at være et:

MØDESTED MED MENNESKER