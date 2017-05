Foto: Mie Neel. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Kommentar: Mødested Roskilde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommentar: Mødested Roskilde

Roskilde Avis - 09. maj 2017 kl. 00:19 Af redaktør Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

MANGE MENNESKER MØDTES i løbet af den seneste uge i Roskilde til højst forskellige arrangementer og begivenheder. Men netop i denne store alsidighed og variation ligger nøglen til at forstå den fremgang, som vores by oplever i disse år.

Samtidig er den positive udvikling hverken tilfældig eller heldig, men resultat af bevidste beslutninger og en energisk indsats fra gode kræfter gennem efterhånden mange år.

HUNDE-ELSKERE OG DERES KÆRE DYR i alle størrelser var forrige weekend samlet på Dyrskuepladsen, hvor de fyldte både udstillingsområderne og p-pladserne godt op. I den netop overståede weekend var det så tid til det tilbagevendende kræmmermarked, der efterhånden er blevet et meget stort tilløbsstykke.

Tilskuerne til disse to begivenheder når måske ikke at komme så meget ind i byen, men lidt 'drypper det' nu også på Roskilde.

BYENS VISE FÆDRE, der i sin tid fandt ud af at flytte dyrskuepladsen fra området, hvor det nye rådhus nu ligger ved Køgevej - og helt ud på den anden side af motorvejen, var virkelig fremsynede dengang.

Den fine placering tæt på motorvej og stationen har sikret, at det store dyrskue er blevet i Roskilde - og er en afgørende forudsætning for, at Festivalen gennem 40 år har udviklet sig til at blive en af vore vigtigste virksomheder overhovedet.

DA FESTIVALEN VAR I FARE for at regne helt væk efter at være druknet af mudder i et meget vådt år, sørgede kommunen også for en ordentlig dræning af området, så Nordeuropas største musik-arrangement kunne blive i Roskilde.

Faktisk er Dyrskuepladsen blevet et meget stort aktiv for byen året rundt, selv om et naturligvis ikke var noget argument for at fjerne det stærkt indarbejdede navn, som byrådet var i gang med for et par år siden, indtil fornuftige folk fik dem på bedre tanker.

DEN FØRSTE MAJ faldt i år på en mandag, hvor over tusinde mennesker var samlet, først til morgenmøder rundt om i byen og bagefter til LO's store fællesmøde på Hestetorvet.

I Roskilde foregik det største arrangement i hele Region Sjælland på 'arbejdernes internationale dag', og demonstrationen var også på skærmen i TV-Lorry samme aften.

SØNDAG VAR DER TOPFODBOLD i den gamle idrætspark ved Rådmandshaven, hvor FC Roskilde tog imod Vendsyssel i et opgør om at være med i kampen om oprykning til Superligaen.

I det fine forårsvejr var der pænt fyldt på tilskuerpladserne. Det viser kun, at der er basis for et nyt og større stadion - med mange andre funktioner indbygget - som byrådet nu arbejder på i samarbejde med lokale entreprenører og teknikere.

MUSIKKEN FYLDTE OGSÅ BYEN i denne weekend rundt om i gader, gyder og gårde, mens butikkerne holdt længe åbent. Med godt vejr udviklede det sig til en stor succes, som initiativtagerne kun kan være glade for.

Som Søren Nayberg fra bestyrelsen i Roskilde Handel forklarede udmærket i avisen, så drejer det sig ikke kun om at få solgt nogle ekstra varer i forretningerne lige her og nu, selv om en øget omsætning selvfølgelig altid er værd at tage med.

DEN AFGØRENDE BETYDNING ved at lave et arrangement som 'Unplugged' og 'Open by Night' er det samlede billede, som den måde skabes af en by, hvor man ofte kan opleve noget spændende og interessant.

Efter et vellykket besøg får folk lyst til at komme igen, og det er til glæde for alle i Roskilde. Lige fra forretninger, restauranter og andre virksomheder, der skaber større omsætning og beskæftigelse, og til hele byen, som bliver mere velstående og dermed bliver et bedre sted at leve. Derfor har vi alle en indlysende interesse i at støtte og udvikle dette:

MØDESTED ROSKILDE