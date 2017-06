Kommunen har allerede brugt millioner på at indrette uanvendelige lokaler til restaurant i det gamle rådhus. (Foto: Per Rudkjøbing)

Kommentar: Madsvineri fra kommunen

Roskilde Avis - 07. juni 2017 kl. 00:52 Af redaktør Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

ROSKILDE KOMMUNE ER ET VELDREVET FORETAGENDE på næsten alle områder. Samtidig træffer byrådet normalt fornuftige beslutninger i større eller mindre enighed.

De to faktorer er en vigtig årsag til, at vores historiske domkirkeby i disse år klarer sig ganske godt.

DEN GENERELT POSITIVE UDVIKLING er dog ingen garanti for, at alt altid lykkes.

Et meget slemt eksempel er planerne om at indrette restaurant eller café under den historiske byrådssal i det gamle rådhus ved Stændertorvet.

FUNKTIONEN SOM FORSAMLINGSHUS er ganske vist blevet en succes, sådan som de offentliggjorte besøgstal for nylig har bevist.

Men forsøget på at indrette restaurant er endt med et resultat, der efterhånden minder om en regulær skandale.

FØRST VAR DET MENINGEN, at Restaurant Moehr i Skomagergade skulle stå for den nye restaurant.

Det ambitiøse brasserie drives af Flemming Haahr Larsen, som er efterkommer af familien bag Druedahls Konditori, sammen med kokken Peter Møller, der bl.a. har en fortid på Hotel Frederiksminde i Præstø med den eneste Michelin-stjerne i Region Sjælland.

MEN DE SPRANG FRA med en forklaring om, at deres investorer alligevel ikke ville være med til det nye projekt på Stændertorvet.

I mellemtiden havde kommunen nået at bruge adskillige millioner kroner på en ombygning og indretning, der alligevel ikke var god nok.

ANDRE LOKALE RESTAURATØRER, der har bevist, at de kan køre en driftssikker forretning, er også blevet spurgt, om ikke de ville overtage projektet.

Men de har alle afslået med den samme forklaring: Lokalerne er forkert indrettet til effektivt at drive restaurant, huslejen er for høj, og kravene om at kunne levere mad af en bestemt type er for store.

EFTER SÅDAN EN NEDTUR ville det have været fornuftigt at stoppe forsøget på at gå ind på et område som restauration for private virksomheder med offentlige penge.

De fine nye lokaler kunne f.eks. være brugt til en kombination af det turistkontor, der skal blive på torvet, forskellige udstillinger og en slags café med mere realistiske ambitioner.

MEN DE ANSVARLIGE i kommunen har tilsyneladende ikke lært lektien endnu.

Nu vil man ofre endnu flere penge på at få startet en såkaldt 'socialøkonomisk virksomhed', stadig indenfor restaurations-branchen.

DEN OFFICIELLE DEFINITION på en socialøkonomisk virksomhed er, at den bruger samme forretningsprincipper og arbejder under samme betingelser som traditionelle virksomheder. Den har samme ønske om at tjene penge og samme forventninger til medarbejderne.

Men samtidig arbejder de med at bruge udsatte som en ressource, hvilket INSP på det gamle skoleslagteri er et meget vellykket eksempel på.

PÅ DEN MÅDE ER DET ET FINT FORMÅL, men Stændertorvet er bare det helt forkerte sted til den type eksperimenter.

Indenfor en radius af et par hundrede meter findes allerede mange udmærkede spisesteder, og de vil nu hurtigt blive udsat for en konkurrence-forvridning.

ET SOCIALØKONMISK SPISESTED, kan jo kun overleve ved at få hjælp med tilskud eller donationer, eksempelvis gennem løntilskud til de ansatte og nedsat husleje.

Dermed udsættes byens andre restauranter, der betaler normal husleje og overenskomstmæssig løn til sine ansatte, for en unfair konkurrence.

BYRÅDET MÅ INDSE, at kommunen ikke på denne måde skal blande sig i et privat erhverv. Den slags undergraver det stærke erhvervsliv, som skaber pengene til den velstand og velfærd, som Roskilde ellers er så stolt af.

Den lokale fagbevægelse har også interesse i, at kokke og tjenere på organiserede restauranter ikke bliver udsat for løntrykkeri gennem offentlige tilskud.

Så der er gode grunde til, at en restaurant midt på Stændertorvet med direkte eller indirekte offentlige tilskud vil være:

MADSVINERI FRA KOMMUNEN.