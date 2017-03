?Spunken? på Stændertorvet er bygget forkert, så det ikke er til at drive café derfra. (Foto: Erling J.) Foto: Jan Partoft

Kommentar: Kommunal bespisning

Roskilde Avis - 07. marts 2017 kl. 00:58 Af redaktør Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

ROSKILDE KOMMUNE ER VELDREVET og velanskrevet. Det er ikke kun kommunaldirektøren, borgmesteren, byrådet eller andre chefer, som hævder det. Når ledige stillinger slås op i Roskilde, er der som regel mange ansøgere.

Læs også: Roskildes lærere fortjente en lærertidsaftale

Selvfølgelig kan der altid rationaliseres og effektiviseres, så borgerne får mere service for deres skattepenge. Men den slags foregår nu bedst i samarbejde med de ansatte, hvilket f.eks. folkeskolen har bevist - både på den positive og negative facon.

SÅ MEGET VIGTIGERE er det, at kommunen koncentrerer sig om sine vigtige velfærdsområder, hvor der ikke er andre til at klare opgaven. Lige fra børneinstitutioner, folkeskoler, ungdoms-tilbud, flere lokale jobs gennem en effektiv erhvervspolitik med tilhørende arbejdsformidling.

Samt sidst og ikke mindst god tryghed for de ældre, som før os har arbejdet for det gode samfund, som de fleste af os nu er glade for.

EN DYGTIG KOMMUNE er heller ikke bedst til alting. Derfor har vi både i Roskilde og Danmark en blandings-økonomi, hvor de private firmaer klarer mange forskellige opgaver, som de har vist sig at være bedst til.

Velfærdssamfundet gør folk trygge, så de stoler på hinanden og tør lære eller gøre noget. Men konkurrencen sikrer samtidig en teknologisk udvikling og giver produktivitet, så vi fortsat er med blandt verdens rigeste og mest tilfredse lande.

MAD ER ET BASALT BEHOV, og selvfølgelig skal kommunen sørge for føden både i børneinstitutionerne, på plejehjem og til ældre i eget hjem. For min skyld må den også gerne klare opgaven i skolerne, så alle børn får noget at spise og er friske nok til at følge med i timerne.

Til gengæld skal kommunen holde sig fra i detaljer at ville styre byens restaurationsliv, som vi på det seneste har oplevet flere negative eksempler på.

SPUNKEN PÅ STÆNDERTORVET fik pga. sin form navn fra en lakrids, der igen var opkaldt efter en figur i Astrid Lindgrens Pippi Langstrømpe. Men desværre er bygningen udformet på en måde, så den er for lille til at drive en rigtig café med varm mad.

En forpagter har allerede måttet give op, og den nuværende - som heldigvis har andet at leve af - har måttet drosle kraftigt ned. I sin nuværende form kommer 'Spunken' aldrig til at køre rundt, så enten må bygningen udvides eller fjernes.

PÅ DET GAMLE RÅDHUS ved Stændertorvet har kommunen også brugt adskillige millioner i stueetagen under den historiske rådhussal til at indrette en ny restaurant med flotte lokaler, moderne køkken osv.

Problemet er bare, at huslejen er for høj, og indretningen forkert, så ingen restauratører vil flytte ind. Samtidig burde de ansvarlige tænke over, hvor mange andre spisesteder der i forvejen findes højst 5 minutters gang fra Stændertorvet.

NÅR CHEFER I KOMMUNEN nu taler om flere fødevaretilbud ved torvedagene, får jeg derfor bange anelser. Det gælder også, hvis politikere og andre mener, at der skal være caféer alle vide vegne rundt om i kommunen.

Jeg anerkender den effekt, at flere gæster søger til, når der allerede er mange i forvejen, så det øger omsætningen. Men vi kan jo ikke alle gå ud for at spise eller drikke kaffe hele tiden. Derfor vil der også være en grænse for, hvor mange caféer og spisesteder, som kan overleve i byen.

Private restauratører, der investerer i at drive virksomheder og selv tager risikoen, er bedst til at foretage den vurdering. De skal i hvert fald ikke udsættes for unfair konkurrence gennem hel eller delvis:

KOMMUNAL BESPISNING PS: DE MILLIONER, som kommunen nu har spildt på ubrugelige nybygninger og ombygninger til restaurationsvirksomhed ved Stændertorvet, kan med langt større virkning bruges på Roskildes turisme. Så vil turistchefen heller ikke have det argument for at skære ned på turistkontoret, der netop skal sørge for god vejledning til turisterne, som naturligt først søger til byens centrale plads for at orientere sig.





