Foto: Jan Partoft Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Kommentar: Kagen må bages før den kan deles Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommentar: Kagen må bages før den kan deles

Roskilde Avis - 02. juli 2017 kl. 00:45 Af redaktør Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

ROSKILDE FÅR FOR LIDT UD AF FESTIVALEN, lyder kritikken igen fra flere under dette års store musikfest på Dyrskuepladsen. Men den konklusion afhænger nok meget af, hvorfra man oplever begivenhederne.

Under alle omstændigheder er diskussionen dog både vigtig og nødvendig for at få virkelighed og forventninger til at stemme bedre overens. Ellers vil det ramme både byen og festivalen.

SOM UNG JOURNALIST boede jeg selv i en lejlighed ved Køgevej, hvor vi dengang kunne se tusinder af unge slæbe øl og alle andre nødvendige forsyninger med sig ud til Dyrskuepladsen. Formanden for Handelsstandsforeningen købmand Erik Sundstrøm i Dommervænget havde forhandlingen af dagligvarer på pladsen og tjente fint på det.

Butikkerne i Roskildes centrum blev bestormet af festival-kunder indtil for ca. 10 år siden, men derefter er tilbuddene ude på Dyrskuepladsen blevet så mange flere, at mange af deltagerne ikke længere gider gå ind til byen for at handle.

FESTIVALEN FORKLARER selv, at de har været nødt til at sørge for et langt større udbud på Dyrskuepladsen for at tiltrække gæsterne. Konkurrencen mellem de store musik-begivenheder her i landet er øget kraftigt i løbet af årene, og hvis Roskilde stadig vil sikre sin førende position, skal de besøgende have de bedst mulige vilkår - også for at købe mad, drikke og mange andre fornødenheder lige i nærheden.

Jeg synes umiddelbart, det er svært at gå imod disse argumenter, når vi er interesserede i, at Roskilde skal fortsætte som Nordeuropas største kulturbegivenhed, der sikrer en milliard-omsætning til sin hjemby.

MIN GAMLE VEN Ove Dyrkilde skrev forleden et meget rammende indlæg på Facebook. Han savner alle de glade mennesker, som han tidligere mødte inde byen, f.eks. glade nordmænd, der havde nogle gode stunder på byens værtshuse. Her er lige præcis en vigtig del af problemet.

Nordmænd og andre udlændinge kommer ikke længere til Roskilde i det omfang, som det skete tidligere. Langt det overvejende flertal af gæsterne er danskere, og helt op mod 10 procent af dem holder bare fest ude på deres camping-område. De når slet ikke ind til musikken, selv om det har betalt for det. Så er det selvfølgelig også svært at få dem lokket ind i byen.

PROBLEMET MED EN FYLDT FESTVAL OG TOM BY kan jo i princippet afhjælpes på to måder. Dels gælder det om at få flere festival-gæster herind med spændende tilbud og lettere transport.

Dels gælder det om at få flere roskildensere til at blive hjemme under festivalen. De behøver ikke længere at flygte ud af byen, fordi det hverken er til at komme frem på fortovet eller i forretningerne.

FESTIVALEN SKAL PASSE PÅ sine frivillige. Meldingerne fra erfarne folk, som i mange år har holdt foreningernes boder og arbejdsopgaver kørende er nu, at de efterhånden ikke kan finde afløsere for dem, der stopper.

De unge vil ikke arbejde 32 timer for at få en fribillet, men betaler den så hellere selv. Selv om det kan give praktiske problemer, tror jeg stadig, at Festivalens ledelse igen skal sætte arbejdskravet ned til 24 timer. Ellers er dens status som frivillig top-arrangement truet.

DEN DEMOKRATISKE DEBAT er den eneste måde til at løse dette problem som så mange andre. Både Festivalen, kommunen, Roskildes handelsliv og turisme - samt ikke mindst repræsentanter for de tusinder af lokale frivillige - må sætte sig sammen for at finde fælles løsninger. Vi kan ikke leve med, hvis festivalen i stigende grad vender byen ryggen - og den kan heller ikke selv overleve, hvis fundamentet med lokal opbakning forsvinder.

Lige nu gælder det om at bevare og udvikle den enestående begivenhed, som Festivalen er for Roskilde. De fleste andre byer i Danmark og hele Norden misunder os dette fantastiske arrangement, som vi slet ikke har råd til at undvære. Et småligt, lokalt slagsmål løser slet ingen problemer. Her gælder nemlig samme princip som på alle andre områder:

KAGEN MÅ BAGES, FØR DEN KAN DELES