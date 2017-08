24SPO Lokalbrag. Det klassiske lokalopgør i 1. division mellem FC Roskilde og HB Køge. Begge hold er startet fintud og kan - for begges vedkommende - ryge op i top 3 med en sejr. Foto: Per Christensen. Foto: Per Buurgaard Christensen

Kommentar: Fordel med en god ærkefjende

Roskilde Avis - 29. august 2017 kl. 00:09 Af redaktør Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

ONSDAG AFTEN SAD JEG I ROSKILDE IDRÆTSPARK og ærgrede mig over FC Roskildes sløje og sløve indsats i lokalopgøret mod HB Køge, der endte med et 3-0-nederlag til ærkefjenden fra nabobyen.

Men samtidig gav det også stof til eftertanke om udviklingen i de to byer, både på fodboldfronten og generelt i forhold til den øvrige del af Sjælland og resten af landet.

MED EN BAGGRUND som gammel Køge-fan og senere inkarneret lokalpatriot i Roskilde kender jeg begge byer og ved, hvad de har gennemlevet.

I min barndom og ungdom på Stevns læste vi Østsjællands Folkeblad (nu Dagbladet) og holdt selvfølgelig med Køge, hvor jeg også nåede at gå i skole gennem tre år. Søndag efter søndag drog vi trofast til det gamle stadion ved vandtårnet.

KØGE BOLDKLUB var dengang en af de vigtigste lokale institutioner, hvis formand havde lige så stor prestige i byen som borgmesteren.

Toppunktet var naturligvis de to DM-titler i 1954 og 1975, som bl.a. blev hentet med spillere og støtte fra store industrier som gummifabrikken Codan.

ENDNU ET MESTERSKAB fik kommunen i år 2000, da John 'Faxe' Jensen var træner for Herfølge, og den lille stationsby vandt DM-titlen i den danske fodbold-histories største sensation.

Men derfra gik det ned ad bakke for begge klubber, der mere af nød end lyst sluttede sig sammen i en fælles overbygning med navnet Herfølge Boldklub Køge for stadig at være nogenlunde med.

FODBOLDEN I ROSKILDE har aldrig haft en lige så fremtrædende en placering i en by der var mere præget af handel og uddannelser.

Men som ny journalist i Roskilde nåede jeg dog at opleve 'en gylden årgang' med spillere som Pauli og Lars Andersen, John Sørensen og Torben Nielsen, der i 1978 spillede sig op i den næstbedste række, som dengang hed 2. division. Siden kneb det imidlertid også med midlerne her i byen, og derfor blev den nye overbygnings-klub FC Roskilde oprettet.

PENGENE BESTEMMER stadig mere i fodbolden, fordi det kræver så mange ressourcer at drive en klub på topplan. Heldigvis er der stadig plads til, at gode ledere, trænere og spillere kan skabe overraskelser, som Hobros plads i Superligaen nu er et fint eksempel på.

I 1975 vandt Køge sit andet DM foran Holbæk og Næstved, men siden er det gået meget tilbage for fodbolden på Sjælland.

ROSKILDE OG KØGE er i dag de to højst placerede sjællandske hold i 1. division.

Klubberne har klaret sig så langt ved ikke at slå for stort brød op, sådan som det f.eks. skete for et par år siden med konkurs og tvangsnedrykning i Slagelse.

BEGGE BYER er placeret i den del af Region Sjælland, hvor den største økonomiske og befolkningsmæssige udvikling i øjeblikket foregår. Derfor er det ikke tilfældigt, at de også topper i fodbold.

Samtidig befinder de sig i en indædt konkurrence om at tiltrække job, boliger og indbyggere. Sådan var det også i det gamle Roskilde Amt, da domkirkebyen var storebror, som industri- og havnebyen gjorde meget for at indhente og overhale.

FLERE BESLUTNINGER er faldet ud til fordel for Køge i de senere år. F.eks. placeringen af Region Sjællands nye hovedsygehus og den kommende jernbanelinje tværs over Sjælland.

I stedet for at kæmpe forgæves imod det, mener jeg, det er fornuftigt af Roskilde så at satse på helt andre områder som f.eks. musik og andre oplevelser, uddannelse eller handel. Hvis det bliver gjort rigtigt, er der også mange job og økonomisk udvikling at hente på disse områder.

DE TO KØBSTÆDER kan i virkeligheden supplere hinanden i en konstruktiv konkurrence.

Når både Roskilde og Køge udvikler sig til attraktive byer, hvor flere får lyst til at bo, arbejde og komme på besøg som handlende kunder eller turister, er det til fordel for begge. Så får vi en endnu stærkere, samlet magnet på denne del af Sjælland.

På den måde kan det både på fodboldbanen og på mange andre områder være en:

FORDEL MED EN GOD ÆRKEFJENDE