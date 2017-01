Send til din ven. X Artiklen: Kommentar: Forbilleder fra sporten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommentar: Forbilleder fra sporten

Roskilde Avis - 30. januar 2017 kl. 08:49 Af redaktør Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

ROSKILDE FEJREDE sine mange dygtige idrætsfolk ved den store årlige fest fredag aften i Roskilde-hallerne. Over 500 aktive, trænere, ledere samt mange andre repræsentanter fra byens kulturelle og politiske liv var atter samlet for at vise deres opbakning til den lokale sport.

Jørgen Aufeldt, der er formand for Roskilde Idræts Union, paraply-organisationen for de over 30.000 aktive sportsfolk i kommunen, fik sammen med borgmester Joy Mogensen trykket hænder med de mange idrætsfolk, der i løbet af 2016 hjemførte en titel til domkirkebyen.

FESTEN VAR EKSTRA VIGTIG i år, fordi der på forhånd var lagt 'snubletråde og miner' ud for at stoppe den. Enkelte politikere havde nemlig fået den fikse idé, at det var umoderne på den måde at hylde sine lokale helte.

Heldigvis sejrede fornuften til sidst, så kommunen stadig økonomisk støtter sportsfesten, om end i reduceret omfang. Alle de andre deltagere kunne nemlig godt indse betydningen og reddede arrangementet. Først og fremmest idrætten selv, men også festivalen, mange private firmaer, uddannelsessteder, aviser, oplysningsforbund osv.

FEJRINGEN ER FOR VIGTIG til at blive ødelagt af småligt kævl. Her samles forenings-Roskilde nemlig på tværs af alle skillelinjer og viser, hvad vores lokalsamfund kan udrette, når mange forskellige parter arbejder sammen - lige fra kommunen til den mindste sportsklub.

Betydningen af den fælles indsats kan dårligt overvurderes. Hverken når det gælder folkesundhed, modvirkning af kriminalitet eller opdragelsen af nye samfunds-borgere, der lærer selv at skulle yde en indsats og at udrette noget sammen med andre i vores by.

FÆRRE UNGE ER KRIMINELLE i dag sammenlignet med situationen for 20-30 år siden, viser en ny undersøgelse blandt de 14-15-årige. Det er selvfølgelig godt nyt.

En vigtig grund er, at flere sidder hjemme og er i kontakt med andre unge på nettet fremfor at gå på gaden. Det skaber jo ikke folkesundhed, men de mange forældre og deres børn, som bruger utallige timer sammen på idræt er heldigvis også en del af forklaringen.

ROSKILDE ER STOLT AF, at hele tre sportsfolk fra lokale klubber vendte hjem fra sommerens OL i Rio med medaljer. Først og fremmest de to roere Kasper Jørgensen og Jacob Barsøe, som denne gang fik sølv med 'guldfireren' i roning, mens de fire år før hentede bronze i London.

Men også den unge cykelrytter Frederik Madsen, dr fik bronze i 4 kilometer forfølgelsesløb for hold. I den disciplin har byen også stolte traditioner, idet Reno B. Olsen fik guld ved OL i Mexico 1968. Desuden blev OL-svømmeren Julie Kepp fra Jyllinge hyldet sammen med det store tennis-talent Mille Elsborg.

DE FLOTTE RESULTATER fortæller om en by, hvor sporten spiller en stor og vigtig rolle. Samtidig er det faktisk en af de bedste former for reklame, som Roskilde kan opnå.

Men de fine præstationer kommer dog kun, fordi så mange ledere og trænere udfører et kæmpemæssigt arbejde. De skaber rammerne, så mange kan opleve glæden ved bare at deltage i idræt, og de helt store talenter også får mulighed for at blive rigtigt dygtige. Derfor fik en række af disse 'ildsjæle på sportens sidelinje' også en fortjent hyldest denne festaften.

ROSKILDE AVIS har gennem mange år bakket op om den lokale idræt og dens store årlige manifestation. Det gjorde vi også i år, da den var i fare - og sammen med de mange andre konstruktive kræfter i det lokale sports- og foreningsliv fortsætter vi med det.

Som en by i god udvikling har Roskilde nemlig brug for de positive:

FORBILLEDER FRA SPORTEN