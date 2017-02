Send til din ven. X Artiklen: Kommentar: Find løsninger mod stormflod Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommentar: Find løsninger mod stormflod

Roskilde Avis - 07. februar 2017 kl. 00:52 Af redaktør Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

ROSKILDE BLEV BYGGET af vikingerne på et godt sted, hvor hovedvejen tværs gennem landet mødte den tids motorvej vandet, som var både hurtigere og lettere at flytte både mennesker og varer på med datidens skibe.

Samtidig var stedet let at forsvare, fordi angribende skibe først skulle ind gennem den lange og snævre fjord. Så kunne forsvarerne nå at samle sig på den høje bakke omkring domkirken, hvor de rindende kilder samtidig sikrede rent vand.

VANDET ER EN ATTRAKTION for alle, der holder af at sejle eller færdes i den flotte natur omkring fjorden. På den måde er det stadig en positiv faktor for byens udvikling, selv om søvejen hertil ikke længere har betydning for handel og transport.

Men til gengæld kan vandet også være en fare for beboerne i de lavtliggende områder ved havnen, langs Frederiksborgvej og især i Jyllinge Nordmark. Det har stormfloden 'Bodil' i december 2013 og nu igen tre år senere 'Urd' - selv om det ikke gik så galt i denne omgang - tydeligt bevist. Klima-forandringerne er ikke kun 'luftig snak', men våd virkelighed.

I ET LOKALT FÆLLESSKAB, som en kommune jo er, kan vi ikke bare lade de ramte eller udsatte medborgere 'sejle deres egen sø', i bogstavelig eller overført betydning.

Derfor var det er rimeligt og rigtigt, da Roskilde Byråd kort tid efter 'Bodil' gik i gang med at forberede og vedtage en omfattende kystsikring med diger ved havnen, langs Frederiksborgvej og ved Jyllinge.

STYRKEN OG SAMMENHOLDET i vores samfund bygger jo netop på sådan en vilje til hjælpe naboer og medmennesker i nød - uden først at tænke på, om man selv får noget ud af det.

Denne evne til at 'tænke længere end sin egen næsetip' har hidtil - på tværs af andre uenigheder - været en afgørende forklaring på, at både Roskilde og hele vores land er et af de bedste steder at leve i hele verden.

KOMMUNENS DIGE-PROJEKTER var opdelt i de tre berørte områder, nemlig vest for havnen ved roklubben og Strandgade, langs Frederiksborgvej - og ud til fjorden samt Værebro Å ved Jyllinge Nordmark.

Eftersom beboerne også skal være med til at betale en betydelig del, er de blevet behandlet hver for sig, så der kunne blive taget hensyn til så mange interesser og ønsker som muligt.

NU ER DET LYKKEDES gennem forhandling og dialog at få gang i digerne både ved havnen og Frederiksborgvej, så alle interesserede kan sikres på en fornuftig måde. Det er der grund til at glæde sig meget over.

Så meget desto mere nedslående er det, at processen åbenbart er gået helt i baglås ved Jyllinge, hvor flere hundrede familier er berørt og må leve i konstant frygt for, at det igen går galt som i 2013.

MILJØMINISTEREN HOLDT MØDE for flere hundrede i Jyllinge for en uge siden, og Esben Lunde Larsen (V) var ærlig nok til at indrømme, at digerne stadig kan trække ud i årevis, fordi der har været så mange klager, som nu først skal behandles efter tur i forskellige ankeinstanser.

Selvfølgelig skal ministeren, regeringen og alle andre myndigheder overholde de gældende love og regler, som er vedtaget for at ingen kan blive 'tromlet ned'.

MEN JEG SIDDER TILBAGE alligevel med en fornemmelse af, at denne 'trækken i langdrag' aldrig har været meningen med klage-adgangen, og der må kunne gøres noget mere og bedre. Når man kan tale sig til rette de to andre steder, burde det vel også være muligt ved Jyllinge.

Efter min opfattelse påtager Danmarks Naturfredningsforening og andre, der på den måde er med til at udsætte dige-byggeriet, sig et meget stort ansvar. Hvad er det dog for nogle interesser, der er så vigtige, at de skal gå forud for, at hundreder af Roskilde-borgere i Nordmarken kan leve i sikkerhed.

Hvor der er en vilje, er der som bekendt også en vej, så opfordringen er stadig:

FIND LØSNINGER MOD NY STORMFLOD