Kommentar: En god valgkamp

Roskilde Avis - 12. september 2017 kl. 00:29 Af redaktør Torben Kristensen

DE VÅGNE LÆSERE har for længst opdaget, at der er valg til både kommunerne og regionen den 21. november. Lokale politikere er i fuld gang for at markere sig positivt med forskellige ideer, forslag og andre initiativer.

Engagerede læsere bidrager også med indlæg, der er tænkt som et argument for den ene eller anden politiske holdning. Alt det er, som det skal være.

TALELYSTEN ER STEGET STØT samtidig i Roskilde Byråd, efterhånden som valget nærmer sig. På det seneste er ordstrømmen til tider flydt helt over.

Flere deltagere i debatten skylder derfor sig selv og alle andre at overveje, om de ikke på den måde opnår det stik modsatte af deres hensigt, så ingen til sidst orker at høre på dem.

AF SAMME GRUND ER AVISEN REDIGERET, så læserne både på papir og på nettet, får et udvalg af de mest interessante nyheder og ideer. Dermed bliver det nemlig til at overskue for læserne - og vælgerne.

Ethvert udvalg er samtidig et fravalg af noget andet, så derfor er det vigtigt at medierne udfører deres arbejde så omhyggeligt som muligt.

EN SERIE ARTIKLER har netop været bragt i Roskilde Avis, hvor en række kandidater på vej til byrådet fik lejlighed til at præsentere sig selv og deres ideer. De var udvalgt af de enkelte partier, og i øjeblikket mangler kun én kandidat, der først skal have afklaret sin personlige situation.

Inden længe starter så en præsentation af alle listernes spidskandidater, der ligeledes får lejlighed til at fortælle om sig selv og deres vision for Roskildes fremtid.

NYHEDSDÆKNINGEN I AVISEN må afspejle både ideer og forslag fra de forskellige kandidater og andre.

Artikler vil altid opstå i et samspil mellem forskellige kilder og redaktionen, hvor hver part må yde sin del, hvis det skal blive til en interessant og læseværdig artikel.

LÆSERNES DEBAT har også en meget vigtig plads i valgkampen og må derfor følge nogle regler for at blive fair. Normalt må et indlæg ikke være længere end trekvart A4-ark, hvilket sikrer, at det bliver læst, og mange kan komme til orde.

Samtidig prøver redaktionen at bringe de forskellige indlæg i den rækkefølge, de er indkommet.

DE ENESTE BEGRÆNSNINGER for læserbreve er lovgivningen om injurier og bagvaskelse, som dog efterhånden har vide rammer.

Eksempelvis kan en læser gerne skælde både byrådsmedlemmer og redaktøren ud for at være dumme, dovne eller alt muligt andet, hvis vedkommende tror, det skulle fremme hans egne synspunkter.

SOM DET MEST LÆSTE MEDIE i vores område har Roskilde Avis et stort ansvar for, at den lokale debat og demokratiet fungerer så rimeligt og retfærdigt som muligt.

Fra redaktionen vil vi gøre os umage med at løse denne opgave og dermed yde vores bidrag til, at Roskilde får:

EN GOD VALGKAMP