Flere af byrådets medlemmer kan godt overveje, om de skal tage ordet til lige så mange sager - ofte flere gange. (Arkivfoto: Erling J.)

Kommentar: Demokratiet tales i stykker

Roskilde Avis - 05. september 2017 kl. 00:44 Af redaktør Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I SEKS STIVE TIMER diskuterede 31 medlemmer af Roskilde Byråd for en uge siden kommunens budget for næste år samt en række andre sager, der også førte til en voldsom talelyst.

Normalt er åben debat, hvor meninger brydes og en ny forståelse kan opstå, et demokratisk sundhedstegn. Men det kan også udvikle sig til det modsatte, hvis ikke alle gør en fornuftig indsats.

VORE FOLKEVALGTE LOKALE POLITIKERE, der nu skal til eksamen igen den 21. november, har i forvejen ikke for lette arbejdsforhold. De skal læse utallige sider for at være inde i det omfattende stof.

Samtidig har en pæn del af dem stadig et almindeligt arbejde, som de først skal passe inden de møder op til vigtige møder i udvalg og byråd.

VI HAR ALLE INTERESSE i, at det lokalpolitiske arbejde fortsat kan udføres af folk med normale job, så beslutningerne også på den måde afspejler de virkelige forhold i samfundet. Ellers bliver det kun for 'fuldtids-politikere', pensionister eller andre udenfor det almindelige arbejdsmarked.

Derfor er den helt gal, hvis de folkevalgte kommer i en situation, hvor de oven på en normal arbejdsdag skal fortsætte i yderligere mange timer, mens de træffer vigtige beslutninger på vores vegne. Det er hverken rimeligt eller betryggende.

FOR INTERESSEREDE BORGERE, der gerne vil følge debatten og beslutningerne enten i salen eller på nettet, bliver det også håbløst.

Som referent for avisen forlod jeg selv 'snakke-fabrikken' denne aften efter tre timer. Så var der rigeligt med stof og stadig tid til at få skrevet de vigtigste artikler, så de kunne komme på nettet fra midnat og blive læst af alle fra tidligt næste morgen. Resten måtte så samles op den næste dag.

BYRÅDET HAR SELV ET ANSVAR for sin debat-disciplin, men jeg tror ikke på firkantede regler om, hvad folk må sige hvornår. Det er også imod demokratiets natur og idé.

Bestemmelser om, hvorvidt en sag kan komme i byrådet eller ej, kan heller aldrig fungere. Et mindretal i et udvalg må altid have ret til at få sendt en beslutning til endelig afprøvning i byrådet, hvis de mener, at den er tilstrækkelig vigtig. Hvem andre skulle ellers bestemme den slags?

KOMMUNENS BUDGET for næste år er absolut den vigtigste sag i byrådet hele året. Derfor er det selvfølgelig rimeligt, at alle partiernes ordførere og andre medlemmer får mulighed for at sige deres mening om det.

Derfor vil det også være forkert at forhindre det.

MEN DER ER ANDRE UDVEJE, der oven i købet har været prøvet før, og som derfor kan være værd at overveje på ny.

Diskussionen om budgettet behøver jo ikke foregå på samme møde, hvor der er ophobet en lang række sager efter en lang sommerferie.

ROSKILDE BYRÅD HOLDT TIDLIGERE to møder om måneden, så alle sager kunne få en grundig og ordentlig behandling af helt vågne lokalpolitikere.

Den praksis kunne jo genindføres, hvis der er brug for det. Eksempelvis når budgettet er på dagsordenen i en måned sammen med mange andre vigtige sager.

På den måde kan man undgå en meget negativ udvikling og undgå at:

DEMOKRATIET TALES I STYKKER.