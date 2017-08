Stærke dagligvare-forretninger trækker mange mennesker til centrum og er med til at holde liv i handelsbyen Roskilde. (Arkivfoto: Erling J.)

Kommentar: Dagligvarerne får handel og folk til byen

Roskilde Avis - 08. august 2017 kl. 00:41 Af redaktør Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

TO INTERESSANTE NYHEDER kom samtidig i Roskilde Avis i sidste uge. For det første er Meny i Skomagergade blevet gennemgribende moderniseret , og for det andet åbner Superbrugsen nu i Algade efter en stor ombygning gennem flere måneder i det gamle Kvickly.

Begge begivenheder er vigtige fingerpeg om udviklingen i vores by og kommune.

EJERNE INVESTERER KUN i de to store dagligvare-forretninger, fordi de tror på fremtiden i Roskildes Bymidte.

Købmand Søren Rasmussen, der også har Meny i Himmelev og en række andre store supermarkeder, har efterhånden gjort meget ud af den gamle Strandberg-butik, der ligger fremragende med udgang både til gågaden og de mange p-pladser på Schmeltz Plads.

DEN STØRSTE KONCERN indenfor dagligvarer, Coop, har i årenes løb også satset massivt på Roskilde. Dels med det store Kvickly ved Hyrdehøj, en ny Superbrugs i Trekroner og en stor ombygning af Irma i Skomagergade for et par år siden.

Nu kommer så en omfattende og tiltrængt ombygning af den forretning, som i Schou-Epa-tiden var byens største, men som der siden ikke er gjort ret meget ved.

FREMTIDEN VAR USIKKER i mange år for butikken i Algade. Men efter at kommunen er gået i gang med at bygge et nyt parkeringshus på Sortebrødre Plads og forbereder en lokalplan for nye boliger og forretninger lige bagved, har Coop nu bestemt sig til at bruge et større millionbeløb på at bevare en butik her.

Den beslutning er til gavn for hele denne del af Roskilde, der har haft en svagere tilstrømning af kunder, mens forretningen og p-pladserne bagved har været lukket.

FOR ROSKILDE ER DET HELT AFGØRENDE at have attraktive dagligvare-forretninger i Bymidten. De sikrer, at kunderne kommer helt ind i byen for at handle.

Hvis disse handels-magneter forsvinder, går det også ud over de mange udvalgs- og specialbutikker, der har gjort Roskilde til Sjællands største handelsby udenfor København.

DEN ERFARNE OG VIDENDE Europa-korrespondent Michael Seidelin skrev for nylig i Politiken om, hvor galt det er gået for flere fine byer i Sydfrankrig.

Her har myndighederne tilladt opførelse af gigantiske dagligvare-butikker udenfor byerne. Resultatet er nu, at disse attraktive bycentre, som hvert år har tiltrukket mange turister, begynder at dø ud - og dermed også mister deres tiltrækning.

HERHJEMME ER FLERE BYER ramt af samme negative udvikling - enten det er selvforskyldt eller et resultat af, at deres opland er for lille, så de ikke kan overleve med udvalgs-butikker som tøj, sko osv. i konkurrence med større og mere attraktive nabobyer.

Indtil videre har Roskilde været en af vinder-byerne i denne udvikling. Men det er kræver hele tiden agtpågivenhed, hvis vi skal bevare de mange arbejdspladser og den store indtægt, som skabes i byens detail-handel.

ROSKILDE BYRÅD har valgt at stoppe for flere dagligvare-butikker på de store indfaldsveje som Københavnsvej, Køgevej og Holbækvej.

Efter min opfattelse er det en helt rigtig beslutning. Dermed kan vi undgå faren for, at en stor del af kunderne aldrig når helt ind til byen. Det giver samtidig bedre overlevelses-muligheder for dagligvare-butikkerne i de mindre byer rundt om Roskilde.

HANDELS- OG OPLEVELSESBYEN Roskilde kan ganske enkelt kun overleve på sit nuværende høje niveau, når der er store og attraktive dagligvare-forretninger midt i byen - derunder også Føtex ved stationen og på RO's Torv.

Alle visionerne om kultur, kulinarisk udvikling og en levende by fyldt med mange forskellige aktiviteter, er kun noget værd, når der rent faktisk kommer mennesker herind. Derfor er det vigtigt at huske udgangspunktet om, at:

DAGLIGVARERNE FÅR HANDEL OG FOLK TIL BYEN.