Kommentar: Cykler eller mennesker

Roskilde Avis - 20. juni 2017 kl. 00:40 Af redaktør Torben Kristensen

MURSTEN ELLER MENNESKER lød den falske modsætning, som nogle prøvede at opstille i Roskilde tilbage i 1980'erne, da byens daværende borgmester Henrik Christiansen var gået i gang med en stor udbygningsplan. Hans mål var at trække kommunen ud af en 'økonomisk skruestik', skabt af manglende udvikling og stagnerende indtægter.

Men kritikerne mente, det var en forkert prioritering, så udgifterne til nye byggerier og initiativer ville gå ud over den sociale indsats for at hjælpe kommunens svageste.

UDVIKLINGEN HAR SIDEN BEVIST, at det var en rigtig politik at skaffe ekstra indtægter til at også at klare flere udgifter. I de næste år fik Roskilde et nyt stationscenter, et nyt havneområde med en udbygning af Vikingskibsmuseet, RO's Torv. Samt ikke mindst en hel ny bydel i Trekroner, der blev bygget op omkring RUC og en station med kun 20 minutters transport til Københavns Hovedbanegård.

Alle disse initiativer blev gennemført af et bredt flertal i byrådet, anført af Henrik Christiansen og Venstres daværende leder, senere borgmester Bjørn Dahl.

DERES FREMSYNETHED OG POLITISKE MOD har skabt det moderne og attraktive Roskilde med stor tilstrømning af nye indbyggere, flere arbejdspladser og en god økonomi, som nu gør det muligt for kommunen at tage mange nye initiativer.

Jeg kom til at tænke tilbage på hele dette store forarbejde, da byrådet på sit møde i maj besluttede at bevilge 5 millioner kroner for at gøre Roskilde til startby ved 1. etape af Tour de France. Sammen med regeringen og andre byer prøver Roskilde at få verdens tredje største sportsbegivenhed til landet i 2020 eller et af de efterfølgende år.

NU TØR ROSKILDE altså satse 5 millioner kroner på at få den gamle domkirkestad og nyere musikby ind på det kulturelle verdenskort. Det store cykelløb skal trække tusinder gæster hertil og transmitteres på tv til mange millioner seere over hele verden.

Virkningen kan dårligt overvurderes. Jeg har selv fulgt Tour de France på skærmen gennem mange år og lyttet til Jørgen Leths spændende beretninger om byer og landskaber, som feltet kørte igennem. Så fik man bagefter lyst til at besøge de gotiske katedraler i Amiens, Beauvais og Chartres eller se den gamle fæstningsby Carcassonne plus vinmarkerne i Bourgogne samt Beaujolais.

ET STORT FLERTAL på 27 ud af 31 medlemmer i byrådet var for satsningen på Touren. Det er en meget positiv udvikling i forståelsen af, hvad der er vigtigt for Roskilde, når man tænker tilbage på den kritik, der ellers har været mod f.eks. rockmuseum, festivalens højskole eller andre kulturelle initiativer.

Venstrefløjen fra Enhedslisten og SF var imod, fordi de mener, at pengene kan bruges bedre på børn og social indsats, og det er et respektabelt synspunkt. Men forhåbentlig kommer de igen - ligesom dengang i 90'erne - til at opleve, hvordan investeringer i Roskildes udvikling som erhvervs- og turistby skaber nye og større indtægter, der f.eks. også kan bruges til at hjælpe de medborgere, som nu er ramt af nedskæringer i kontanthjælp.

AT TABE PEDALERNE (perdre les pédales), lyder et kendt fransk udtryk, hentet fra cykling, når fødderne ryger ud, og man mister både tråd og retning. Det kan også oversættes til at 'gå fra den berømte snøvs'. Nogle vil sikkert mene, at det er nøjagtig, hvad der nu sker i Roskilde, når kommunen bruger 5 millioner kroner til et forsøg på at blive startby i det store cykelshow.

Men når vores by i øjeblikket har succes med at satse på oplevelses-økonomi og efterhånden har skabt helt unikke muligheder på det område, er det en logisk forlængelse af samme politik. Både når vi tænker på verdensomspændende turisme og lokal folkesundhed giver det god mening. Derfor er det lige så forkert og falsk nu som for 30 år siden at opstille et dilemma, der hedder:

CYKLER ELLER MENNESKER