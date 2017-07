Roskilde har brug for nye boliger til en overkommelig husleje, og den opgave må det lokale boligselskab være med til at løse.

Send til din ven. X Artiklen: Kommentar: Brug for et godt boligselskab Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommentar: Brug for et godt boligselskab

Roskilde Avis - 19. juli 2017 kl. 00:36 Af redaktør Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af redaktør Torben Kristensen

I TIRSDAGENS UDGAVE af Roskilde Avis bringes en artikel om, hvordan en familie i den store bebyggelse Æblehaven ved Holbækvej nærmest er blevet invaderet af rotter, der åbenbart er kommet ind gennem et dårligt vedligeholdt køkken. Naboer i samme opgang har haft lignende problemer, men heldigvis i mindre omfang.

Lejlighedens beboere mener, at udlejeren Boligselskabet Sjælland skal sørge for en bedre sikring mod indtrængende rotter, mens selskabet har svaret, at familien selv må bekoste et nyt køkken. Umiddelbart lyder det sidste underligt, men måske er alle oplysninger i sagen ikke kommet frem endnu.

DE KRITISKE EKSEMPLER, der fra tid til anden dukker op i avisen om mangler eller fejl hos Roskildes store boligselskab, skal dog ikke ødelægge det overordnede billede at et foretagende, som faktisk har udrettet meget godt.

Selskabet har over 8.000 boliger i Roskilde kommune og huser dermed en betydelig del af roskildenserne. Derfor har boligselskabet en meget stor rolle i lokalsamfundet og har med sine mange bebyggelser været med til at skabe vores nuværende by.

MANGE ÅRTIERS INDSATS ligger bag denne stærke placering. Tilbage i 1950'erne og før havde Roskilde en langt mindre befolkning, der ofte var klumpet sammen i små usunde rum i baggårde og lignende. De store almennyttige byggerier ved Holbækvej, Fælledvej, Køgevej, i Rørmosen og i Himmelev sørgede for at disse mennesker fik luft og bedre plads til at leve på, samtidig med at tilflyttere til store arbejdspladser som Sct. Hans, Risø eller RUC fik et sted at bo i Roskilde.

Bag denne indsats stod f.eks. tidligere borgmester Lisbeth Olsen sammen med folk som Jens Nielsen, Ole Nyholm, Asbjørn Ryde og Christian Bruun, der var ledere i de to foretagender Roskilde Boligselskab og Andelsboligforeningen af 1899, der siden blev til Boligselskabet Sjælland.

NÅR DER BLEV PROBLEMER i nogle af bebyggelserne som f.eks. det daværende Helgebakken, der siden blev omdøbt til Æblehavne og Rønnebærparken, var det som regel ikke boligselskabets skyld.

Den økonomiske udvikling betød nemlig, at det efterhånden blev lige så billigt at bo i en ejerbolig, og så foretrak de fleste, der kunne det, denne mulighed.

TILBAGE I DE STORE BEBYGGELSER blev i vidt omfang beboere, der var kommet ind med økonomisk støtte. F.eks. patienter fra Sct. Hans, enlige forsørgere, modtagere af kontanthjælp - og efterhånden også en del af indvandrerne.

Men der kommer jo ikke så meget integration til det øvrige samfund ud af at klumpe flere svage grupper sammen på ét sted, og Roskilde betaler stadig en høj pris for en uigennemtænkt og kortsigtet politik i denne periode.

FAKTISK UDFØRER BOLIGSELSKABET nu en vigtig opgave med at hjælpe mange af de beboere, der er kommet på nedsat kontanthjælp, så de ikke også mister deres lejlighed og bliver sat på gaden.

Ønsket om 'socialt løft' for at komme ud af nogle af disse problemer ligger også bag flere af boligselskabets såkaldte 'helhedsplaner'. Meningen er at arkitektoniske ændringer og forbedring af bygningerne kan give beboerne en ny og bedre tilværelse i en række områder.

NOGLE KLAGER af og til over, at der er for meget topstyring eller en enerådende ledelse hos boligselskabet. Så er det vigtigt at huske på, at det i princippet er en demokratisk organisation, hvor man kan træffe andre beslutninger, hvis der er flertal for det. Faktisk skete det for ikke så længe siden i en af de store afdelinger Rønnebærparken ved Holbækvej.

Men det ændrer ikke ved, at boligselskabet har en både overordnet og positiv opgave. Hvis Roskilde skal være en by med plads til alle mennesker, uanset indtægt og erhverv, er der også behov for flere mindre boliger til en overkommelig pris. Derfor har vi fortsat:

BRUG FOR ET GODT BOLIGSELSKAB.