Kommentar: Brug din by

Roskilde Avis - 30. maj 2017 kl. 00:32 Af redaktør Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

LANGT OVER 100.000 MENNESKER besøgte i denne weekend Roskilde og omegn til det store dyrskue, livsstilsdagene på Ledreborg eller tog en tur i gaderne, da det gode vejr endelig var kommet.

Betydningen af det kan slet ikke overdrives. Vores by er på denne måde blevet samlingssted for mange store begivenheder året rundt og har gjort 'moderne oplevelses-økonomi til den vigtigste levevej'.

SELV OM ROSKILDE ER EN VINDERBY i øjeblikket, vil det dog være livsfarligt at slappe af i selvtilfredshed og regne med, at det hele bare går af sig selv.

Lige nu genser vi i den fantastiske tv-serie 'Matador', skrevet af Roskilde-journalisten Lise Nørgaard. Den fortæller bl.a., hvordan det går med 'Damernes Magasin', som har glemt at behandle flertallet af kunderne ordentligt.

I DENNE UDGAVE AF AVISEN findes på side 12 en analyse af, hvordan det går med købstæderne i Region Sjælland i 2030, hvis nethandelen vinder kraftigt frem. Det er både tankevækkende og meget uhyggelig læsning.

Så vil der om bare 12 år kun være syv rigtige købstæder tilbage med butikker, der sælger udvalgsvarer som f.eks. tøj, sko, madspecialiteter som ost, vin, chokolade og fisk eller bøger .

ROSKILDE ER EN AF DE SYV OVERLEVENDE 'rigtige handelsbyer' ifølge analysen, men store dele af vores region som Norvestsjælland og alt syd for Næstved bliver 'hvide pletter på kortet', hvor beboerne tvinges til at køre meget langt efter de spændende ting.

Udviklingen stopper jo heller ikke i 2030, og derfor er det vigtigt, at vi i Roskilde forbereder os bedst muligt.

VORE LOKALE FOLKEVALGTE i både kommuner og region må føre en bevidst politik, som kan sikre et ordentligt liv for alle indbyggere.

Umiddelbart kan jeg se tre punkter, hvor man må sætte ind: Planlægge så der bliver et godt udbud af butikker, give nem adgang for kunderne - og sikre et tilstrækkeligt antal indbyggere til, at forretningerne kan leve.

SELVFØLGELIG ER DET VARERNES KVALITET OG PRIS, der i konkurrencen i sidste ende bestemmer, om en butik kan leve eller ej. Men kommunen kan i sin planlægning gøre meget for at hjælpe til eller ødelægge mulighederne.

Eksempelvis har det været vigtigt, at Roskilde har stoppet antallet af nye dagligvarer-forretninger på indfaldsvejene, så de stadig også findes i centrum. Hvis de forsvandt ville der ikke længere komme så mange kunder ind til alle specialbutikkerne i Bymidten og på RO's Torv. Af samme grund er det afgørende, at det kommende store Røde Port-projekt på sydsiden af stationen får en butiks-sammensætning, der ikke ødelægger disse to stærke, eksisterende centre.

BILERNE FØLGER OGSÅ MED KUNDERNE, der ikke vil gå ret langt fra det kære individuelle transport-middel, når de skal købe mere end et par enkelte små varer. Det må miljø-forkæmperne affinde sig med, indtil kundernes vaner eller bilernes teknologi ændres.

Derfor holder der fortsat biler på Stændertorvet, og kommunen er begyndt på at bygge det første parkeringshus ved Sortebrødre Plads. Det skal efterfølges af flere, og med den hårde konkurrence, tror jeg heller ikke, det er en god idé at indføre betalt parkering i byen i en overskuelig fremtid.

KUNDEGRUNDLAGET SKAL LIGELEDES VÆRE PÅ PLADS. Roskilde har i dag et naturligt opland med op mod 200.000 indbyggere, men gode specialbutikker og et slagkraftigt center som RO's Torv er allerede godt i gang med at trække kunder fra en større del af Sjælland.

Samtidig prøver byrådet i sin planlægning at sikre flere boliger og beboere i en række af kommunens mindre byer, så der er kunder nok til lokale dagligvare-forretninger og andre meget vigtige funktioner. På den måde kan livskvaliteten sikres i Jyllinge, Gundsømagle, Ågerup, Vindinge, Snoldelev, Gadstrup, Viby - og Svogerslev.

SOM BEVIDSTE OG AKTIVE FORBRUGERE kan roskildenserne også selv gøre en afgørende indsats for at sikre det lokale handels- og erhvervsliv.

Eksempelvis er der jo ingen grund til at køre alle mulige andre steder hen for at handle, hvis der hjemme er butikker, som kan konkurrere på både kvalitet og pris.

MED DEN VOKSENDE NETHANDEL gælder samme princip. Hvis man kun bruger vore lokale fysiske butikker til at gå ind for at se og mærke på varerne, for bagefter at bestille dem på nettet, så slutter festen jo en dag.

For så er der slet ikke nogen forretning, hvor man kan gå hen og 'smugkigge på varerne'. Hvis vi ønsker at bevare vores sprællevende købstand, er opfordringen derfor, mens det heldigvis stadig er muligt:

BRUG DIN BY