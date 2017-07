De store koncerter i Byparken er et af Roskildes gode tilbud i løbet af sommeren til både hjemmeværende og besøgende udefra. (Foto: Hans Jørgen Johansen)

Kommentar: Brug din by i ferien

Roskilde Avis - 11. juli 2017 kl. 00:48 Af redaktør Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

ROSKILDE-FESTIVALEN er nu godt overstået for denne gang og kan melde om fint overskud både til sit eget velgørende arbejde og forhåbentlig også til de mange lokale foreninger, der har udført et stort frivilligt arbejde på Dyrskuepladsen.

Pengene vil gøre god gavn og hjælpe det lokale sports- og kulturliv samt mange andre i Roskilde-området gennem det kommende år.

TITUSINDER AF ROSKILDENSERE HOLDER LIV i Festivalen enten som frivillige eller gæster. Derfor har de gennem mange år udskudt deres sommerferie, indtil den store musikfest var færdig.

Så gik byen til gengæld også i koma gennem de næste uger næsten som i en gammeldags 'industri-sommerferie'. Heldigvis er der tegn på, at det nu ændrer sig.

BYGER DER GÅR OG KOMMER præger fortsat den danske sommer. Men derfor er det ikke nødvendigt altid at stikke af til Costa del et-eller-andet.

Selv har jeg i mange år været med til at drøne ned ad tyske motorveje for hurtigst muligt at nå frem til maden og vinen i Frankrig, men det er der heller ingen grund til, når der er så meget at opleve herhjemme.

ROSKILDE OG OMEGN byder på så meget interessant og forskelligt, selv om vi måske ikke lige husker på det.

Derfor er sommerferien også en god lejlighed til at se nogle af de spændende ting, der ligger lige rundt om hjørnet, og som man ikke tænker over til daglig.

BYPARK-KONCERTERNE er en af de fine og gratis fornøjelser, som kommunen sørger for på tirsdage hver sommer. Tidligere var der alt for meget 'dåsemusik' på programmet, men efter at Gimle har overtaget ansvaret, er kvaliteten steget mærkbart.

Roskildenserne har også opdaget, så over 3.000 var dukket op til årets første koncert med Wafande. Børneunderholdning i Folkeparken hver torsdag formiddag i juli er ligeledes et fint tilbud.

BYVANDRINGERNE med lokalhistorikeren Lotte Fang, hendes makker Kaj V. Hansen og de øvrige fortællere er efter 40 års indsats blevet en hel institution.

Selv om jeg på forhånd kender til den lokale historie, lærer jeg altid noget mere ved at deltage. Samtidig møder man ofte spændende bysbørn.

VORE KENDTE TURISTMÅL som domkirken og Vikingeskibsmuseet udvikler sig samtidig hele tiden med nye interessante tiltag.

I domkirken begynder det kapel, hvor Dronning Margrethe og Prins Henrik skal ligge, at tage form. Kunstneren Bjørn Nørgaards sarkofag er absolut værd at se. Det samme gælder de mange aktiviteter ved havnen og museums-øen, bl.a. med alle veteranbilerne hver torsdag aften.

EN NY UDSTILLING er netop åbnet i Roskilde Museums flot restaurerede gård på hjørnet af Sankt Ols Gade og Sankt Ols Stræde. Den er absolut et besøg værd.

Rockmuseet 'Ragnarock' med Gasolin-adressen Rabalderstræde på Musicon er også værd at besøge for alle, der endnu ikke har haft tid til at se denne enestående attraktion - eller godt kan tåle en tur til.

MAD OG DRIKKE hører med til en god ferie, og på det område er der efterhånden også blevet noget for enhver smag - og pengepung - i Roskilde-området.

Kulinariske oplevelser er ikke kun for turisterne udefra. Folk her fra området kan også gå ud i den lyse tid og 'smage på Roskilde', når de nu har både tid og lejlighed til det.

MULIGHEDERNE ER UTALLIGE for at opleve noget lige her, hvor vi bor og lever. En god gåtur til Sankt Hans-området, Boserup Skov eller rundt i det nye Trekroner-kvarter giver fine og anderledes indtryk. Det samme gælder en tur til den gamle fiskerby Jyllinge eller til de mange kulturhistoriske steder i Lejre-området.

Om sommeren er Roskilde-området fyldt med turister fra udlandet og andre dele af Danmark. Vi skal tage godt imod dem, for det er altid en god oplevelse at møde andre mennesker. På den måde får vi det selv bedre, og samtidig får de sikkert lyst til at komme igen. Så der er mange gode grunde til at komme med opfordringen:

BRUG DIN BY I FERIEN