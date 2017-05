Frank Birkebæk, der nu kritiseres for at skabe dårligt arbejdsmiljø, har sammen med medarbejderne gjort Roskilde Museum til et stort regionalt foretagende indenfor sit område. (Arkivfoto: Erling J.

Kommentar: Blindskud mod museumschefen

Roskilde Avis - 23. maj 2017 kl. 00:27 Af redaktør Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

ROSKILDE KOM PÅ FORSIDEN og fik efterfølgende flere sider, da landets største morgenavis Politiken i sidste uge offentliggjorde flere opsigtsvækkende historier om byens museumsdirektør Frank Birkebæk.

Ifølge en række anonyme kilder skulle han have skabt noget, der minder om et terror-regime med meget dårligt arbejdsklima, specielt på det nye rockmuseum Ragnarock, som også hører under Roskilde Museum. Samtidig skulle der ifølge de samme ukendte kilder være 'fiflet' med både besøgstal og nye tilskud fra staten.

ANKLAGERNE LØD ALVORLIGE ved første øjekast. Men når man nærlæser teksterne, er det tydeligt, at de kommer fra nogle skuffede medarbejdere. De var med før åbningen af Ragnarock, men ikke fik deres ansættelse forlænget eller var ikke tilfreds med deres tildelte opgave.

Nogle af de nu forhenværende ansatte ønskede således en anden udformning af Ragnarock end den brede placering i historien om et internationale ungdomsoprør, som Birkebæk fik gennemført.

SÅDAN EN UENIGHED er en ærlig sag, men derfor behøver der jo ikke at være foregået noget forkert eller ulovligt.

Hvis nogle af de tidligere ansatte er blevet lovet noget, som ikke blev opfyldt, eller de på anden måde led alvorlig overlast, er jeg helt overbevist om, at deres faglige organisation forlængst havde kørt en succesfuld erstatningssag på deres vegne.

ANKLAGER OG ANTYDNINGER om snyd med besøgstal og ekstraordinære statstilskud virker heller ikke overbevisende.

Således havde Ragnarock fra begyndelsen regnet med 50.000 årlige gæster, men der kom faktisk 65.000 betalende. At yderligere 35.000 så er kommet gratis ind af forskellige grunde, ændrer dermed ikke på, at det er blevet en meget større succes end forventet.

MUSEETS BESTYRELSE med borgmester Joy Mogensen som formand har hele tiden været orienteret om, hvordan det gik - eller ikke gik - med lovede ekstra statstilskud til Ragnarock.

Da ventede to millioner udeblev i 2017, besluttede Birkebæk derfor at spare på det store budget i sit omfattende foretagende, så det fortsat kan løbe rundt. Den slags er sket før og vil ske igen, og det vidste bestyrelsen også godt.

GENNEM 40 ÅR har Frank Birkebæk opbygget Roskilde Museum fra et lille bymuseum med ham selv og et par andre ansatte til et stort regionalt museum med nu over 100 medarbejdere.

Udover hovedsamlingen i de flotte renoverede bygninger ved Sankt Ols Gade, omfatter ROMU nu også Frederikssund, Lejre, Lützhøffts Købmandsgård, håndværksmuseet - samt altså det nye rockmuseum Ragnarock.

FOR TO ÅR SIDEN modtog Frank Birkebæk Ny Carlsbergfondens store pris på 250.000 kr. for sin imponerende indsats både for kunst og kultur. Den blev netop givet for en enestående og vedholdende indsats, der både har lokal, national og international betydning.

Selvfølgelig beviser denne og andre hædersbevisninger ikke, at han aldrig har gjort noget forkert. Men uden hans evne til at skære igennem uenigheder og komme videre med at få udført arbejdet var Roskilde Museum og dets mange afdelinger aldrig kommet så langt.

HVIS DET VIRKELIG HAVDE VÆRET ET RÆDSELS-REGIME, som de anonyme anklagere nu påstår, havde han og alle de øvrige medarbejdere aldrig nået så store og flotte resultater, som det faktisk er tilfældet.

Om godt en måned går Frank Birkebæk i en alder af 72 år på pension, efter at Roskilde kommune havde bedt ham om at blive længere på posten, end han selv havde tænkt. Derfor virker det ekstra besynderligt, at de stort opsatte beskyldninger kommer netop nu.

NÅR MAN SAMMENLIGNER det enorme artilleri med bulder og brag samt al krudtrøgen i denne sag med, hvad der reelt er foregået - og navnlig ikke sket - ser det meget mystisk ud.

Frank Birkebæk har ikke overtrådt de fagretslige regler, han har ikke holdt noget skjult for sin bestyrelse - og han har slet ikke taget af kassen. Derfor ligner angrebet i værste fald et forsøg på 'karaktermord' og i bedste fald et totalt:

BLINDSKUD MOD MUSEUMSCHEFEN