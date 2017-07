Kommentar: Aktiv fritid skaber skaber ekstra værdi

Spillemandsstævnet i den kommende weekend er en af de mange aktiviteter, hvor aktive borgere gør Roskilde til et kulturelt kraftcenter. (Arkivfoto: Erling J.)

Roskilde Avis - 01. august 2017 kl. 00:01 Af redaktør Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I DENNE UDGAVE af Roskilde Avis starter et nyt tema om 'aktiv fritid'. Her kan læserne nu gennem en periode få ekstra besked om nogle af de mange fritids-aktiviteter i vores område, som de har mulighed for at deltage i.

Emnet har faktisk større betydning, end vi måske lige går og tænker over til hverdag.

FOR EN LOKAL AVIS, der bliver læst af et stort flertal i Roskilde-området, er dette stof simpelthen en rygrad i vores indhold og prioriteres helt i top.

Læserne skal altid i deres avis kunne se, hvad der sker her hos os i de nærmeste dage - indtil næste udgave dumper ind af brevsprækken eller dukker op på skærmen.

DETTE STOF ER DERFOR en eksistensberettigelse for Roskilde Avis, og på de bageste sider, kan læserne altid finde disse oplysninger.

Vi bringer i hver eneste udgave den bedst mulige kalender, som arrangørerne selv skaber ved at taste oplysningerne ind hos KultuNaut. Samtidig offentliggør vi artikler og noter om de mest interessante begivenheder, som alle kan deltage i.

PÅ DEN MÅDE LEVER AVISEN OP til sin opgave om at være et nødvendigt samlingspunkt i sit lokale samfund.

Når alle ved, hvad der foregår, har man selv også bedre mulighed for at blive en aktiv del af livet, hvor man bor.

AKTIVITETERNE I FRITIDEN kan spænde vidt, og det er ikke afgørende, om man dyrker sport, kultur eller andre fornøjelser og interesser.

Det vigtige er, at man får en god oplevelse, får opfyldt et behov - og fremfor alt møder andre mennesker, som man også kan lære meget af at være sammen med.

FRITIDEN ER MEGET ANDET END EN SOFA, som man længes efter på jobbet og bare har travlt med at komme hjem til.

De mange forskellige fritids-tilbud i en kommune som Roskilde skaber en vigtig livskvalitet for titusinder af indbyggere. Desuden får man det også bedre på sit job, når man foretager sig noget fornuftigt i sin fritid.

ROSKILDE HAR ET STORT FRITIDSLIV med titusinder af medlemmer i sportsklubber, kulturelle foreninger, oplysningsforbund, spejdere osv. Samtidig engagerer forældre sig ofte i forbindelse med børnenes skole eller fritids-interesser, og det skaber også positiv aktivitet.

Efter min opfattelse er alle disse aktive mennesker i vores område en meget væsentlig forklaring på, at det helt overordnet går ret godt i Roskilde.

DEN GODE ENERGI fra aktiviteterne i fritiden spreder sig nemlig til andre områder. Aktive og engagerede mennesker er mindre syge og har færre helbredsproblemer.

Derfor er det selvfølgelig ingen tilfældighed, at befolkningen i Roskilde-området ligger i toppen, når Region Sjælland lave helbreds-undersøgelser.

DET STÆRKE FRITIDSLIV har også social og politisk betydning. Når mange mennesker med forskellig baggrund mødes rundt om i Roskildes utallige foreninger, skaber det en vigtig 'sammenhængskraft' i vores lokalsamfund.

Hvis man på den måde lærer folk fra andre miljøer og dele af kommunen at kende, oplever man også nemmere et medansvar for dem.

DE GODE KONTAKTER, der opstår gennem det omfattende lokale fritidsliv, spiller derfor en positiv rolle. Her skabes og styrkes identiteten om, at vi lever sammen i et lokalt samfund, der har nogle vigtige kvaliteter, og som det er værd at gøre noget for.

Denne mekanisme fungerer selvfølgelig på Roskilde-niveau - men den er mindst lige så vigtig i mindre bysamfund som Jyllinge, Viby, Vindinge eller Gundsømagle.

Her er det righoldige fritidsliv helt afgørende for at bevare et levende lokalt samfund.

AF ALLE DISSE GODE GRUNDE er det meget vigtigt at pleje og udvikle vores allerede omfattende fritids- og foreningsliv.

For efter min mening er der slet ingen tvivl om at:

AKTIV FRITID SKABER EKSTRA VÆRDI.