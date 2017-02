Kokainsælger fra Køgevej

En 20-årig mand fra Roskilde er anklaget for at have solgt kokain bag Fakta på Køgevej. Ifølge anklageskriftet har han været i besiddelse af 10 gram kokain, hvor han har solgt cirka 7,5 gram og selv brugt resten. Den 20-årige er også anklaget for en mindre færdelsforseelse og for at have kørt bil uden kørekort. Da han blev stoppet af politiet, opgav han falsk navn og adresse. Sagen er for Retten i Roskilde på tirsdag.