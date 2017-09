Se billedserie Som præst har Paul Kofoed Christiansen været optaget af forbindelsen mellem livet i domkirken og i byen. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Kofoed slutter efter 40 år som præst i Domkirken: En fantastisk rejse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kofoed slutter efter 40 år som præst i Domkirken: En fantastisk rejse

Roskilde Avis - 06. september 2017 kl. 00:12 Af Foto: Thomas Olsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg har haft en fantastisk rejse gennem 30 år her i domkirken og Roskilde. Det har været et priviligeret liv, som jeg har været meget glad for.

Sådan konkluderer Paul Kofoed Christiansen, der til november stopper som sognepræst og nu kan se tilbage på mange spændende og bevægende oplevelser.

- I Roskilde har det især slået mig, hvordan domkirken er en meget vigtig del af byens liv. Vi er en selvstændig og selvbevidst by, hvor man kan leve et helt liv og få, alt hvad der er brug for. Men samtidig har vi stor fordel af at ligge så tæt på landets hovedstad.

- Med et arbejde her i byen, kommer ens job og fritid til at hænge sammen. Jeg møder de samme mennesker i domkirken og henne i supermarkedet.

- Når jeg spiller fodbold i RB, er det selvfølgelig 'præsten, der får et rødt kort' eller er så heldig at score et mål en sjælden gang.

Paul Kofoed Christiansen har valgt at stoppe nu som 67-årig, fordi hans to-årige dispensation til at bo udenfor kirkens embedsbolig nu udløber. Han og konen er nemlig flyttet til en lejlighed i seniorfællesskabet i Duebrødre Kloster, som er indrettet i det tidligere 'Domsognets Ældrecenter' på Kong Valdemarsvej.

Selv om han nu stopper som præst, vil Kofoed stadig arbejde videre med menighedsplejen, hvor han selv har været formand. Nu bliver det som konsulent på deltid.

Han bebuder samtidig en fortsættelse af sine rejser i samarbejde med Roskilde Avis til den italienske by Assisi, hvor den hellige Frans i sin tid holdt til. Nu bliver det to gange om året i stedet for én.

En brobygger

Paul Kofoed har opfattet sin egen rolle i Roskilde som brobygger.

- Dels mellem kirken og dens brugere, så flest muligt får glæde af at komme i domkirken. Jeg har altid ønsket en åben kirke, så alle følte sig velkommen, for sådan opfatter jeg det kristne budskab.

- I årenes løb opbygger man relationer og tillid med forbindelse til mange familier, som jeg har delt både glæder og sorger med. Ofte har jeg medvirket ved både dåb, konfirmation, vielse og begravelse for de samme. Sådan er menneskelivet jo.

- Samtidig har jeg ønsket at bygge bro mellem domkirken og dens by. Dørtærsklen her til kirken skal være lav, og som præst har jeg ønsket at engagere mig i Roskildes liv.

- Derfor har jeg været med i socialt arbejde med menighedsplejen, i kunstforeningen, spillet fodbold og arrangeret rejser. På den måde har jeg også selv haft et helt liv, mener jeg.

- Selv om jeg aldrig opnår retten til at kalde mig roskildenser, fordi det kræver flere generationer i byen, føler jeg mig alligevel som sådan.

Arbejdsglæde

Gennem sine 30 år i Domkirken har Paul Kofoed oplevet både op- og nedture. Han erkender samtidig, at han heller ikke selv altid har været lige let at have med at gøre.

- I de seneste år synes jeg dog, at det er gået rigtigt godt med samarbejdet, så vi har opnået en stor arbejdsglæde. Den nuværende formand for menighedsrådet Anne Rosendal og vores nye administrationsleder Lars Bang Petersen, har også en del af æren for det.

- Men først og fremmest har vi en både rummelig og trofast menighed, som har gjort det til en fornøjelse at være præst her.

- Nu glæder han sig til mere tid sammen med hustruen Ellen, der stopper med sit job i kommunen og deres børnebørn, som også har forventninger til ham.

God scoring og trist sorg

Når Paul Kofoed skal fortælle om en af sine bedste oplevelser, vælger han først en fodboldkamp med RB's old boys-hold:

- Jeg er ikke så god, men den dag var heldet med mig, og jeg scorede hele tre mål. Så bliver man da både glad og stolt.

Ellers fremhæver han mødet med alle de mennesker, som han har fået et godt forhold til gennem sit arbejde som præst i både lyst og nød.

- Jeg husker endnu ulykken på Roskilde Festival i 2000, da flere mennesker døde foran scenen. Den slags kan jeg ikke se en mening i, og jeg tror heller ikke på, at Gud har en mening med alt, hvad der sker.

- Dagen efter var biskoppen og jeg ude på Orange Scene og holdt andagt foran de 100.000 mennesker. Bagefter var der også en mindehøjtidelighed i domkirken.

- Selv om Festivalen ikke er særlig religiøs, henvendte de sig alligevel og foreslog dette arrangement. Det viser vel bedre end mange ord, hvor meget domkirken egentlig betyder i Roskilde, og hvor tæt vi er forbundet med byens liv.

tk 26. november holder Paul Kofoed Christiansen sin sidste præken i Roskilde Domkirke og bagefter er der reception i Konventgården, Domkirkestræde 10.

'Efter dødsulykken på Dyrskuepladsen i 2000 henvendte Festivalen sig og foreslog en mindehøjtidelighed. Det fortæller bedre end mange ord om domkirkens betydning i Roskilde'

Blå bog

Navn: Paul Kofoed Christiansen.

Født: 1950 i Asaa i Vendsyssel, hvor

Faderen var præst og moderen sygeplejerske samt præstekone, der i præstegården både skulle sørge for kaffe og hjemmebagte boller til menigheden.

Efter folkeskolen blev han først udlært tømrer og derefter soldat i Den Kgl. Livgarde.

Under værnepligten i Sandholmlejren mødte han en kammerat med en anden form for kristendom, end den han kendte hjemmefra.

Derfor kastede han sig over bøgerne og tog i København både realeksamen samt studentereksamen på kursus for at kunne studere teologi.

Under studierne arbejdede han også ved siden af, bl.a. på Mændenes Hjem ved Istedgade.

Hustruen Ellen havde han mødt på højskole, men de blev først kærester bagefter.

Efter den teologiske eksamen som 34-årig arbejdede han et par år for Det Danske Missionsselskab, hvilket førte ham rundt om i verden.

Men han ville gerne være mere hjemme hos familien, der nu også omfattede et par børn, og søgte embede som præst.

I 1987 blev han ansat i Roskilde Domkirke, hvor han hurtigt gjorde sig bemærket med sin veltalenhed.