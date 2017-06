Foto: Jan Partoft Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Kørte galt på grund af løsnet hjul: Anmeldelserne hober sig op Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kørte galt på grund af løsnet hjul: Anmeldelserne hober sig op

Roskilde Avis - 12. juni 2017 kl. 09:38 Af Jan Partoft Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Anmeldelserne om løsnede hjul bliver ved med at lande hos politiet i Roskilde. Lørdag skete en af de første ulykker på grund af hærværket. Det gik ud over en 19-årig mand, der havde været på arbejde i Hvalsø.

Læs også: Løse hjul hober sig op

Da han kørte fra arbejde lørdag mærkede han, at noget var galt med bilen og sænkede farten. Efterfølgende blev han overhalet af sit eget dæk og endte selv i grøften.

På sin Facebookside skriver han, at det kunne være gået grueligt galt, da han kunne have ramt en motorcykel lige foran ham, hvis han havde kørt lidt hurtigere.

Den unge mand er ikke kommet alvorligt til skade.

Torsdag anmeldte en kvinde fra Jyllinge, at hun havde opdaget, at familiens personbil havde fået løsnet hjulboltene i løbet af natten, hvor bilen havde stået parkeret på Storkevej. Det ved hun, for dagen før havde familien tjekket hjulboltene efter at have læst om de mange episoder i avisen. Der var boltene fastspændt. Politiet har tjekket familiens bil for at se, om der er spor efter gerningsmanden.

En 54-årig kvinde fra Jyllinge var onsdag var kørt på arbejde i Søborg i sin bil uden problemer, men da hun skulle hjem begyndte bilen at give mærkelige lyde fra sig. Hun tilkaldte vejhjælp, der transporterede bilen på værksted. Her fandt mekanikeren hurtigt årsagen til mislydene: Hjulboltene var løse på alle fire hjul.

Ejeren af en helt ny bil har anmeldt, at han 1. juni opdagede, at der manglede to hjulbolte på det ene forhjul. Han opdagede manglen, da han viste sit nye køretøj til en kammerat ved hjemmet i Jyllinge.

Flere har også efteranmeldt episoder med løse hjul, der først er blevet opdaget, mens bilen kørte. En mand fra Hvalsø fortalte politiet, at hans varebil havde tabt et hjul under kørsel mandag 29. maj. Da uheldet var sket, kunne han se, at der manglede hjulbolte på bilen, og at der lå et par stykker ved det tabte hjul.

En mand fra Jyllinge har også fortalt, at han samme mandag havde hørt underlige lyde fra bilen, når han bremsede. Det viste sig, at hjulene på bilen var løsnet. Efter de var blevet spændt igen, kørte bilen uden mislyde.

Hærværket har indtil videre oftest fundet sted i Jyllinge og Hvalsø, men også bilejere i Roskilde har været ramt.

Den første anmeldelse kom fra Hvalsø tilbage i starten af maj, hvor flere omkring stationen havde fået løsnet hjul.

Hvor mange hærværket er gået ud over, at der endnu ikke overblik over.

Politiet vil gerne høre fra alle, der har oplevet, at deres bil har været udsat for hærværk i form af løsnede hjulbolte. Har man en ide om, hvem der laver det livsfarlige hærværk, vil politiet gerne have et tip. Politiet kan kontaktes på telefon 114.

relaterede artikler

Låsebolte hjælper mod løse hjul 08. juni 2017 kl. 12:18

To nye sager med løse hjul 08. juni 2017 kl. 12:14