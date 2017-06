Klassekammeraterne til kørestols-studenten på Roskilde Handelsskole svarer igen på, hvad de opfatter som helt urimelig kritik. (Arkivfoto)

Kørestols-students klassekammerater svarer igen: Isabella havde det fint nok

Roskilde Avis - 23. juni 2017

Torsdag eftermiddag kunne en af Handelsskolens nye studenter i kørestol ikke komme op på scenen for at blive fejret sammen med sine klassekammerater.

Skolens ledelse har siden beklaget det stærkt, men nu skriver hendes klassekammerater et indlæg om, at sagen ikke var helt så enkel.

"Vi som klassekammerater til Isabella Romanow er utroligt kede af, at Isabella havde en ubehagelig oplevelse til translokationen i går.

Vi er dog endnu mere kede af, at vi ikke blev gjort opmærksomme på problemet, før det var for sent, da det igennem hele vores skoleforløb har ligget os alle meget på sinde, at sørge for at alle i klassen føler sig velkomne og respekterede.

Vi har tidligere kæmpet med skolen for at få lov at forblive som klasse, da vores sammenhold betyder rigtig meget for os. Vi har ved flere lejligheder gjort alt i vores magt, for at tage hensyn til Isabella, herunder når vi har været i byen, til fester, til galla, og vi har sørget for en studentervogn hvor Isabella også kan være med.

Hvad der sårer os mest, er den chikane samt ubehagelige beskeder og kommentarer, som flere af os har modtaget i forbindelse med denne sag.

Vi har ikke haft til hensigt at gøre noget forkert, og vi føler at disse anklager er uberettigede.

Som nybagte studenter havde vi desværre rigtig meget andet at tænke på, og det er ikke lige let for alle at stå på en scene foran store forsamlinger. Derfor opdagede de fleste af os først problemet da det var for sent.

Ingen af os fik dog det indtryk, at der var noget der gik Isabella på efterfølgende, og blev først opmærksomme på dette, da de grove kommentarer og personlige henvendelser begyndte at vælte ind.

Vi er også rigtig kede af, at en sag der omhandler ligebehandling, i stedet har resulteret i en såkaldt "Shitstorm" mod uvildige unge mennesker, som ligesom Isabella også bare ønsker at fejre denne begivenhed."

Med venlig hilsen,

Rasmus Aleksander Rasmussen Schøne

og hele EUX34 fra Roskilde Handelsskole.

