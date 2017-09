Kattens til uheld

Torsdag eftermiddag kørte en 44-årig mandlig bilist galt, da han forsøgte at undvige en kat på Elverdamsvej lige nord for Kyndeløsvej. Undvigemanøvren førte til at manden mistede kontrollen over bilen, og den kørte ind i et vejskilt og endte i grøften. En 43-årig kvinde, der var passager i bilen, blev kørt til tjek på skadestuen. Hun kom ifølge politiets oplysninger kun lettere til skade.