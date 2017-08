Karim Arfaoui (S) - med i Roskildes budget for 2018. (Arkivfoto: Erling J.)

Karim Arfoui (S) om forliget: Indsats i boligområder

Roskilde Avis - 27. august 2017 kl. 00:08 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgmester Joy Mogensen står i spidsen for det største parti S med 13 ud af de 31 medlemmer i Roskilde Byråd og skal prøve at samle partierne, som det nu er lykkedes i vid udstrækning med det nye budgetforlig for 2018.

Imens skal den socialdemokratiske ordfører Karim Arfaoui prøve at præsentere partiets synspunkter, hvilket ofte kan være en utaknemlig opgave, da de fleste er mere interesserede i at høre, hvad borgmesteren mener.

Ved pressemødet lørdag eftermiddag fremhævede Arfaoui det brede forlig med Venstre og fire punkter, der havde været vigtige for det lokale regeringsparti:

Boligområder, Ældre, Børnene og Livet i lokalsamfundene.

- Vi ønsker boligbyggeri, så der er forskellige slags beboelser i alle dele af Roskilde, så der samtidig bliver en blandet befolkning i alle bydele og områder. Det giver et stærkere lokalt samfund, forklarede han.

Blandt prioriteringerne er en forstærket indsats i udsatte boligområder med hjælp til det fornuftige flertal af beboere. Målet er at undgå enhver form for 'ghetto-dannelse', der kan give grobund for kriminalitet og religiøs radikalisering.

- Vi gennemfører også en større indsats på plejehjem med aktiviterer, der kan være med til at holde beboerne bedre i gang.

- En million er afsat til at gøre en indsats for de mennesker, der i Roskilde er blevet ramt af nedsat kontanthjælp.

Endelig fremhævede Karim Arfaoui en pulje på 16 mio. over de kommende år, der skal bruges til at skabe mere liv i lokalsamfundene. F.eks. ved at sikre deres forsamlingshuse.

