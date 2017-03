Send til din ven. X Artiklen: KLUMME: WTF er meningen med alle de forkortelser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

KLUMME: WTF er meningen med alle de forkortelser

Roskilde Avis - 05. marts 2017 kl. 00:29 Af Marie-Louise Munter/Formand Erhvervsforum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kender du det? Du støder på en forkortelse - og straks bruger din hjerne uforholdsmæssigt mange kræfter på at gennemskue forkortelsen. Med mindre den er så indarbejdet, at du bare ikke er i tvivl. Tag bare de landskendte SAS, DSB, DR, TDC osv.

Forkortelser er, iflg. Dansk Sprognævn, "et ord, der ikke er skrevet helt ud. Hensigten med at forbruge forkortelser er at spare plads og tid for den, der skriver. Der er imidlertid ikke meget vundet, hvis læseren ikke umiddelbart gennemskuer forkortelsen".

Og sådan kan det faktisk gå helt galt, når man i en by, kommune, region eller i et land, beslutter sig for at ændre navn på institutioner, organisationer og deslige.

Tag nu bare UCSJ, der skifter navn til Professionshøjskolen Absalon. Eller Roskilde Sygehus, der officielt hedder Sjællands Universitetshospital Roskilde - altså SUR. Modsat Sjællands Universitetshospital Køge. SUK, altså!

De er overalt

I min tid i Roskilde har jeg selv været igennem et par af slagsen. Kom hertil, da vi havde et REUR (Roskilde ErhvervsUdviklingsRåd), som så senere blev til ESSJ (Erhvervssamarbejdet Sjælland). Det minder mig om EASJ (Erhvervsakademi Sjælland), og husker du, at vi havde en Slagteriskole, som nu hedder ZBC Roskilde (Zealand Business College). ZBC var også forkortelsen for Zealand Business Connection, som nogle af os husker fra en periode omkring 2012, hvor Roskilde, Ringsted og Lejre forsøgte at slå pjalterne sammen i et samarbejde, der slog fejl.

Sidder pt. selv i UVEG (Udvalget for Vækst Erhverv og Globalisering). Kommer du ind i det politiske miljø, er alt forkortelser. Politikerne nævner dem gerne i flæng, for det er jo belejligt at kalde Kultur og Idrætsudvalget for KIU osv. Ja, belejligt er det - og smart for de indviede og trænede. Vi render jo heller ikke rundt og siger Tele Danmark Communication om TDC længere. Hvis vi da nogensinde har gjort det?

De er over alt - forkortelserne. Problemet opstår først for alvor, når vi ikke når at vænne os til dem - før der kommer nye.

Who cares, om vi ved, at DSB står for Danske Statsbaner? Vi ved jo, hvad DSB er. Men når man så laver en DOT (Din Offentlige Transport), og folk ikke fatter en DYT (sorry, den var vist bare provokerende) - ja, så er der ingen mening med galskaben.

Jeg byder Professionshøjskolen Absalon velkommen. Og Sjællands Universitetshospital Roskilde. Og hvad der ellers måtte komme af nye navne til gamle kendinge. Men kunne vi så vente med at lave nye forkortelser for de nye navne, før de er helt indarbejdet i vores ofte trætte og overfyldte hjerner? Det ville få et stort TAK herfra, og det er - så vidt jeg ved - ingen forkortelse. Eller er det?

