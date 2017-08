Turisme, erhvervspolitik og lavere skat på virksomhederne er et hovedpunkt for De Konservative i Roskildes kommende budget. (Arkivfoto: Erling J.)

Send til din ven. X Artiklen: K-forslag til budget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

K-forslag til budget

Roskilde Avis - 24. august 2017 kl. 00:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De Konservative i Roskilde møder frem til forhandlingerne om kommunens budget for 2018 med en række forslag på forskellige områder:

Øgede investeringer i børn og uddannelse, flere midler til lokale og borgernære initiativer, grønne oaser i bysamfundene, indsats mod graffiti og flere investeringer til erhvervsservice og turismeindsatsen er blandt ønskerne.

- I sonderinger med de andre partier kan vi høre, at der er meget, vi er enige om inden for de store velfærdsområder, som eksempelvis børn og ældre, kultur og idræt samt grønne investeringer og miljøforbedrende tiltag som kystsikring, el-biler, grøn asfalt og meget andet, siger, siger Lars Lindskov, der forhandlingerne bliver sekunderet af partiformand Klaus Aare Bang.

Et af de konservative ønsker er en styrkelse af den lokale ledelse på skolerne og forebyggelse af stress og sygdom blandt lærerne. Samt af talentklasser i matematik, dansk, fysik og kemi, plus tilbud med musikundervisning fra 2. klasse og svømmeundervisning fra 0.-4. klasse.

- Med den nye svømmehal får vi ekstra vandkapacitet, og med den vedtagne musikby-strategi er det naturligt, at vi lader økonomi følge politiske visioner, siger Lars Lindskov, der også ønsker øget fokus på de erhvervsfaglige uddannelser blandt andet gennem oprustning af vejledningen i folkeskolen.

De Konsertive foreslår ligeledes en 'Borgermillionen, der skal styrke nærdemokratiet ved at lokalsamfundene kan søge tilskud til forskellige lokale tiltag som legepladser, forsamlingshuse, events, der skaber liv i deres område.

Erhverv og turisme

En anden konservativ mærkesag er øgede investeringer i erhvervsservice og turistfremme.

- I dag bruger Roskilde godt 3 millioner til erhvervsservice og turistfremme. Herudover har vi en pulje på 3 millioner som virksomheder og organisationer kan søge til forskellige vækstinitiativer. Men talrige undersøgelser viser, at vi sakker agterud i forhold til andre kommuner.

- Derfor foreslår vi, at der sættes yderligere 5 millioner af til området, hvor vi også ønsker, at opgaven fortsat skal løses af private operatører, fastslår Lars Lindskov, der som formand for byrådets Erhvervsudvalg er i konstant dialog med de lokaler erhvervsorganisationer og virksomheder om deres behov og ønsker til bedre erhvervsklima.

- Jeg har forstået på borgmesteren og hendes nuværende 'røde flertal', at de ikke er indstillet på at sænke den særlige erhvervsskat, dækningsafgiften, som Roskilde Kommune opkræver som en af de få tilbageværende kommuner. Det er ærgerligt, for denne særskat å 70 mio. gør det lokale erhvervsliv mindre konkurrencedygtige i forhold til nabokommunerne.

- Men hvis ikke vi kan få S og de øvrige røde partier til at nedsætte dækningsafgiften i denne omgang, vil vi i stedet insistere på, at virksomhederne får mere for de penge, som de skal betale. Det kan eksempelvis være bedre asfaltering og forskønnelse af industri- og erhvervsområderne samt bedre betjening på erhvervsserviceområdet.

Generelt ønsker De Konservative at konkurrenceudsætte flere offentlige opgaver til private virksomheder og mener, at øget brug af offentligt-privat samarbejde til d større anlægsopgaver giver billigere finansiering og bedre anvendelse af skatteydernes penge.