Sådan så det ud i dampradioens tidligere lokaler. (Foto: Erling J.)

Send til din ven. X Artiklen: Jurist hjælper kommune gennem musehul i dampradiosag: Hvis sagen er klar nok Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jurist hjælper kommune gennem musehul i dampradiosag: Hvis sagen er klar nok

Roskilde Avis - 21. februar 2017 kl. 07:00 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde Kommune har sat en jurist til at se på sagen om Roskilde Dampradio. Formålet er at få radioen ud af lokalerne på Kildegården, hvis man kan få landsretten til at afviser radioens anke.

Byretten afgjorde i starten af februar, at radioen skal ud af kommunens lokaler, hvor radioen har haft til huse de seneste år.

Afgørelsen blev anket med det samme af radioens formand Louis Hansen.

Indtil sagen er afgjort i landsretten kan kommunen ikke komme i gang med det stort planlagte idrætscenter på Kildegården.

Men der er faktisk en mulighed for at få radioen ud og byggeriet i gang. Det kan ske, hvis Byrettens dom er fuldstændig klar og uden tvivl, fortæller Kultur- og idrætsformand Birgit Pedersen.

-Jeg synes dommen var klokkeklar, men det må vores jurist afgøre nu, siger politikeren, og understreger, at hun har respekt for, at man kan anke sager.

Mulighed for afvisning

Landsretten har mulighed for at afvise ankesagen, hvis der ikke er udsigt til, at sagen vil få et andet udfald end i Byretten. Sagen ikke er af principiel karakter eller hvis der ikke er andre årsager, der taler for, at sagen skal behandles af landsretten.

Retten i Roskilde afgjorde 8. februar, at Dampradioen skal flytte ud af lokalerne inden tre uger.

Radioen havde for længe siden fået tilbudt en anden adresse, men afslog, da man af tekniske årsager ikke kunne sende radio derfra, har Louis Hansen forklaret.

Tilbuddet er i mellemtiden trukket tilbage, og indtil videre har dampradioen ikke andre steder at flytte hen.

Louis Hansen har forklaret til Roskilde Avis, at han har foreslået, at radioen kunne flytte til andre lokaler på Kildegården eller i kælderen i det gamle rådhus. Men radioen har fået nej til disse planer.

Formanden mener, at kommunen har lagt radioen for had, mens Birgit Pedersen mener, at radioen forsøger at trække sagen i langdrag.

I mellemtiden er idrætten kommet i klemme, fordi sagen stadig ikke har fået en slutning.

relaterede artikler

Formand for Dampradioen: Kommunen hader os 11. februar 2017 kl. 09:01

Kommunen vandt retssag mod dampradioen om lokaler på Kildegården:Start på nyt idrætscenter 08. februar 2017 kl. 15:21