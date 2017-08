Julie får fire dage med hitmagere

- Jeg forventer at blive inspireret og få udviklet mig netværk og så vil jeg da gerne være med til at skrive et par potentielle hits, siger Julie Møller Christensen, der er forsanger i bandet We Are the Way for the Cosmos to Know Itself, der tidligere har spillet på både Roskilde Festival, Smukfest og har været finalist i KarriereKanonen.