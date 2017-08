Se billedserie Bygningerne er kedelige udvendig, men lejlighederne indeni er gode.

Jubilæumsfest for: 40 gode år i Æblehaven

Roskilde Avis - 17. august 2017

I denne måned er det 40 år siden, at den store bebyggelse Æblehaven - og naboafdelingen i Rønnebærparken - stod klar til indflytning, og det bliver markeret med en stor fest den 26. august.

I starten hed hele bebyggelsen med de næsten 900 lejligheder Helgebakken, men da Andelsboligforeningen af 1899 og Roskilde Boligselskab blev splittet op i fik den to nye navne:

Rønnebærparken nærmest Holbækvej kom til AB 99, mens Æblehaven med indkørsel fra Ringstedvej blev en del af Roskilde Boligselskab. De to foretagender er siden blevet sammenlagt på ny under navnet Boligselskabet Sjælland.

En af veteranerne er 71-årige Miriam Modum, der har været glad for at bo i Æblehaven gennem 35 år.

Forkert ghetto-stempel

- Udefra kan bygningerne godt se lidt kedelige ud, men indvendigt er her meget fint, for lejlighederne er godt indrettet.

- Her er slet ikke så mange problemer, som man af og til kan få indtryk af ved at læse aviserne. Vi har et godt liv herude.

- Derfor er betegnelsen 'ghetto' også helt hen i vejret, fordi man er nået frem til det i nogle statistikker. Det er et helt forkert stempel på os, mener Miriam Modum.

Sammen med sin mand Arne Jensen flyttede hun for 35 år siden ind i en 3-værelses på 87 kvadratmeter.

Da bentøjet blev dårligere, rykkede de for 20 år siden ind i en mindre 2-værelses på 60 kvm. i stueetagen. Her har de også en god terrasse og en lille have foran, og de trives rigtigt godt.

Begge Miriams forældre boede gennem mere end 20 år også i den store bebyggelse og været glade for at leve et sted, hvor alt fungerede, og de ikke selv skulle i haven eller rydde sne.

Bevarer små lejligheder

Miriam Modum fik leddegigt allerede som 15-årig og måtte stoppe med at arbejde allerede som 33-årig, efter at hun i nogle år havde kørt bybus for Mona Madsen.

Men det har ikke hindret hende i at være aktiv på andre fronter, bl.a. i det lokale kor og som medlem af boligafdelingens bestyrelse gennem 15 år.

For et par år siden var der stor diskussion og uenighed, da Boligselskabet Sjælland offentliggjorde en ny 'helhedsplan' om modernisering af både Æblehaven og Rønnebærparken.

Men nu har beboerne efter en lang debat fået ændret planerne, så der ikke nedlægges så mange af de mindre lejligheder, som der ellers var lagt op til.

Derfor er Miriam Modum og Arne Jensen glade for, at de nu kan blive i deres nuværende lejlighed, uden at den skal ødelægges af et stort elevator-tårn.

I hverdagen roser de samtidig beboercaféen, som er et samlingssted i bebyggelsen, hvor mange hver dag mødes om et måltid mad og hygger sig sammen.

Jubilæumsfesten den 26. august skal foregå i- og ved beboerhuset. Her bliver aktiviteter for børnene samt tyrkisk, arabisk - og dansk mad til alle.

tk