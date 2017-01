(Foto: Erling J.)

Send til din ven. X Artiklen: Jubel i Roskilde Badminton: Kommunen køber HBK Hallen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jubel i Roskilde Badminton: Kommunen køber HBK Hallen

Roskilde Avis - 26. januar 2017 kl. 12:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde Kommune køber HBK Hallen. Den tidligere ejer HBK Fonden gik konkurs sidste år, og de mange badmintonspillere, der har brugt stedet har været forvist til at spille andre steder siden august.

Med købet kan spillerne igen spænde strengene på ketcheren og komme til at dyrke sport i deres egen hal.

Formand for Roskilde Badminton Anders Pallisgaard jubler over den nye aftale.

- Vi er rigtig glade for, at vi kan komme ind i hallen igen. Og vi glæder os til at arbejde sammen med kommunen, som vi altid har haft et godt samarbejde med, siger formanden.

Han regner med, at købet både betyder, at klubben kan oprette flere hold, og at hallen kan blive sat bedre i stand.

- Vi er rigtig mange, der glæder os til, at vi kan komme til at spille badminton i hallen igen, siger Anders Pallisgaard.

Underskrifter på plads

For at handlen kan gå formelt igennem, skal panthaverne godkende handlen endeligt.

Så snart det er faldet på plads, vil kommunen tage kontakt til brugerne om at få åbnet hallen igen.

Hallen var vurderet til en værdi af 4,3 millioner kroner tilbage i 2015.

Kommunen bød 1.975 millioner kroner for konkursboet, der har været til salg et halvt års tid. Kommunens folk har besigtiget hallen og vurderet at vedligeholdelsen var mangelfuld.