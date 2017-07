Restauratør Jeanette Dalsgaard i Rådhuskælderen havde sin bedste festival nogensinde. (Arkivfoto: Erling J.)

Jeanette Dalsgaard i Rådhuskælderen: Min bedste festival

- Jeg har haft min allerbedste festival nogensinde med rekordstort besøg og rygende travlt i Rådhuskælderen, fortæller restauratør Jeanette Dalsgaard.

Hun vil dermed gøre op med et negativt billede af, at festivalgæsterne overhovedet ikke gider komme ind til byen mere.

Jeanette Dalsgaard er med i bestyrelsen for både Roskilde Handel og i gågadelauget. Derfor ser hun nu frem til også at kunne komme med sine erfaringer og ideer på det 'topmøde' for festival, handel, frivillige og kommunen, som borgmester Joy Mogensen vil indkalde til.

- Vi har haft stuvende fuldt under hele festivalen, og til frokosten var op mod halvdelen af gæsterne ude fra festivalen. Mange af dem kom igen i flere dage, fordi de havde lyst til noget dansk mad, snaps osv.

- Vores største problem var faktisk, at vi ikke kunne få taxi'er til at komme og køre dem ud på pladsen igen. Så til næste år overvejer jeg måske at hyre en bus til at køre frem og tilbage, gerne i samarbejde med andre fra byen.

- Min konklusion er, at vi godt kan trække festival-gæster ind til byen i et vist omfang, når der er tilbud, som interesserer dem, siger Jeanette Dalsgaard.

Andre tilbud

Restauratøren i Rådhuskælderen mener, at Bymidten og kommunen må satse på andre tilbud end det, som folk kan få ude på Dyrskuepladsen.

- Jeg ved ikke, om musik er en god idé. For nogle af dem, der var hos os, kom netop for at 'hvile ørererne' lidt.

- Men vi skal i hvert fald have overbevist flere af de lokale fra Roskilde-området om, at de godt kan komme frem under festivalen. Her er ikke stopfyldt, som det var tilfældet for 10-15 år siden. Hvis flere af dem bliver hjemme og bruger byen normalt, så bliver det sjovere for os alle.

- Men nu må vi sammen diskutere nogle ideer. Hvis vi begynder at skælde ud på hinanden, opnår vi i hvert fald ikke nogen forbedringer, siger Jeanette Dalsgaard.

