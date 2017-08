Når Jakob Bluhme er hjemme i Roskilde, skal han sammen med sin far Finn en tur i Idrætsparken for at se FC Roskilde spille. (Foto: Bluhme)

Jakob Bluhme nyder sine besøg hjemme i Roskilde

- Her kan vi lukke vinduet op og få frisk luft, mens vi til daglig må leve med aircondition og forurening. Det nyder vi virkelig, når vi er hjemme på besøg.

Sådan fortæller Roskilde-drengen Jakob Bluhme, der efterhånden har en international erhvervs-karriere gennem 20 år først i USA og siden i Hong Kong.

Netop nu har han været på besøg hos sin far Finn Bluhme, der tidligere var direktør for Kenya Airways, og sammen skulle de selvfølgelig til fodbold med FC Roskilde i Idrætsparken.

Jakob Bluhme er efterhånden blevet 45 år, men nyder stadig at komme hjem til fødebyen, hvor han i sin tid gik på Østervangsskolen og handelsgymnasium.

Allerede i skoletiden var han på udveksling i delstaten Louisiana og fik lært godt engelsk, hvilket siden kom ham til gode.

I 1992 startede han som elev i Scan Shipping, hvilket siden førte ham til både New York og Chicago. Siden 2008 har han med sin amerikanske hustru og parrets to børn været i Hong Kong, hvor han nu er kommerciel direktør.

Et andet Roskilde

Mindst et par gange om året er familien her Roskilde på ferie i nogle uger.

- Roskilde har ændret sig en hel del i den tid, jeg nu har været ude, fortæller Jakob Bluhme.

- Folk er blevet mere glade og udadvendte, mindre kedelige. Da jeg tog herfra for over 20 år siden, var det hele lidt mere trist.

- Nu er det stadig dejligt at komme hjem til den fantastiske domkirke, hvor vi oven i købet har fået et flot torv foran. RO's Torv har også givet et løft til hele handelsbyen Roskilde.

- Men andre ting har ikke ændret sig. F.eks. når man kommer ind til Frede på Schmeltz Plads for at få en pølse.

- Jeg fornemmer også, at roskildenserne er blevet mere åbne overfor verden. De fleste er nu klar over, at Kina og Asien også betyder meget for vores velstand, og derfor følger de bedre med.

Gode til sprog

- Nu har jeg en amerikansk kone, og vi mærker tydeligt, at folk her er blevet gode til sprog. De vil gerne føre en samtale på engelsk, så hun også kan være med.

- Desværre har USA og England jo med deres seneste valg trukket sig lidt ind i sig selv. Så er det godt, at Frankrig og specielt Tyskland tager et større ansvar for internationalt samarbejde, som også er til gavn for os.

Jakob Bluhme er glad for de muligheder, som han har fået for en international erhvervskarriere.

Men netop den internationale erfaring har samtidig fået ham til at sætte pris på den livskvalitet, der findes i hans hjemby.

