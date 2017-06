Jacob Jensen er Venstres spidskandidat til Regionsrådsvalget den 21. november. Foto: www.lplusv.dk

Jacob Jensen, Venstre: Samabejde om job

Roskilde Avis - 04. juni 2017

1. Roskilde skal som en af regionens 17 kommuner satse på at få mest mulig indflydelse på den region og den landsdel, vi er. Vi har meget at samarbejde om.

For eksempel kan Regionen og kommunerne samarbejde om blandt andet infrastruktur, tiltrækning af statslige arbejdspladser og uddannelsespladser, selvom det ligger uden for Regionens og kommunernes direkte opgaver. Et sammenhold i en landsdel mellem kommuner og region gør bare, at vi står så meget desto stærkere.

2. Jeg kan ikke sige andet, end at vi fra politisk hold må gøre, hvad vi kan, for at Roskilde og de øvrige kommuner finder det attraktivt at være en del af Region Sjælland.

Men det er helt naturligt, at Roskilde med sin beliggenhed en halv times kørsel fra Københavns Rådhusplads også ser mod hovedstaden. Det er der intet mærkeligt i. Region Sjælland har selv flere samarbejder med Region Hovedstaden, med andre danske regioner og for den sags skyld med regioner i Sverige og Tyskland.

Vi er hinandens forudsætninger - ikke hinandens modsætninger.

3. Der ligger en sygehusplan nu, og den skal vi holde fast i.

Sygehuset i Roskilde skal også fremover spille en central rolle med betydelige specialer, og ligesom på andre områder skal vi som regionspolitikere arbejde for, at regionens sygehuse er så attraktive som muligt.

Jeg ved, at nogle patienter vælger behandling uden for regionen, og jeg vil gerne understrege, at det frie sygehusvalg er en fundamental ret, som vi skal værne om.

Den fri konkurrence er central, og som regionsrådspolitiker og i givet fald som formand vil jeg gøre, hvad jeg kan, for at sikre, at regionens sygehusvæsen er konkurrencedygtigt og bliver det naturlige førstevalg.

4. En motorvej mellem Roskilde og Ringsted står ikke øverst på prioriteringslisten.

Men en udvidelse af strækningen, for eksempel med flere overhalingsspor, kunne være en mere realistisk mulighed.

