Se billedserie Sara Kehler, Lin Sofie Sigmund og Marie Risager Villadsen er taget fra Lyngby, for at deltage i KFUM?s Vicente del Bosque Campus Internacional fodboldskole. Den ene af pigernes far havde læst om tilbuddet i en avis. Foto: Jan Partoft

Internationalt fodbold på Lillevang

Roskilde Avis - 03. august 2017 kl. 06:00 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

KFUM har hele ugen haft besøg af fodboldskolen Vicente del Bosque Campus Internacional 90 børn er med sikkerhed godt trætte i weekenden, efter at de har deltaget i Roskilde KFUM's fodboldskole, hvor de blev trænet af spanske fodboldstjerner fra Vicente del Bosque Campus Internacional. Fra mandag til fredag har de hver dag trænet fem gange halvanden time med en halv times pause mellem hver træningsperiode.

- Da jeg vågnede op om morgenen efter den første dag, kunne jeg godt mærke det, og jeg havde ondt i ryggen, siger Lin Sofie Sigmund, der er taget til Roskilde fra Lyngby. Til dagligt spiller hun i Brede IF.

- Men det forsvandt igen, da vi begyndte at træne.

Lin Sofie Sigmund er sammen med de to klubkammerater Marie Risager Villadsen og Sara Kehler. De tre ville med fordi, de fik nogle muligheder for at lære noget nyt.

- Det her er jo spansk fodbold, siger Marie Risager Villadsen.

- Træningen her er rimelig professionel, og det er på et langt højere niveau, end vi har prøvet på andre fodboldskoler.

De tre piger spiller i U16. Hvor deres hold er placeret i rækkerne ved de ikke rigtigt.

- Der er ikke så mange piger, der spiller fodbold, så der ikke så meget med rækker, men vi tror, at vi er ret godt placeret, siger de tre samstemmende.

Lokale med udlængsel

Det professionelle i træningen er også vigtigt for de to U17-drenge Oskar Worm fra Himmelev Veddelev Boldklub og Niklas Frahm fra KFUM. De har begge ambitioner om at komme til at spille professionelt.

- Min vildeste drøm er at komme til at spille i Tottenham Hotspurs, siger Oskar Worm.

- Det er nok ikke der, man begynder, så første mål er at komme til FCK.

Niklas Frahm er lidt mere beskeden og realistisk i sine mål.

- Det kunne være godt at komme til Brøndby.

Han er glad for at være kommet med på den spanske fodboldskole.

- Jeg vidste, at her ville være gode trænere. Det betyder, at jeg kan udvikle mig mere end normalt, siger han.

- Samtidig fik jeg gang i ferien.

Oskar Worms begrundelse for at melde sig til arrangementet er helt i samme ånd.

- Jeg har valgt at være med for at udvikle mig, og jeg vidste, at der ville være professionelle trænere med, siger han.

I træningsforløbet har der da også været tilknyttet en spansk træner til hver gruppe, som bestod af 30 spillere. KFUM supplerede med to trænere på hver gruppe.