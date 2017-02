Selv om Roskildes lærere modtog eleverne med flag, da den lange lockout i 2013 var forbi, er der fortsat en bitterhed over, at de fik dårligere arbejdsforhold uden nogen rigtig forhandling. (Foto: Erling J.)

Indlæg fra R, SF og Enhedslisten: S i dobbeltspil om lærerne

17. februar 2017

"Læreraftale" hed et lukket punkt der var på Roskildes byråds dagsorden onsdag den 15. februar.

Sagen er åbnet efter byrådsmødet, og derfor kan det nu dokumenteres, at den socialdemokratiske byrådsgruppe med Joy Mogensen i spidsen, har kørt et meget uskønt dobbeltspil i denne sag.

Man har foregivet at ville gå ind for en aftale der holdt sig indenfor det af økonomiudvalget fastsatte mandat. Det omfatter blandt andet, at aftalen skal kunne effektueres indenfor budgettets rammer. I realiteten har man derimod aktivet saboteret og til slut direkte stemt imod at der blev indgået en sådan aftale.

Det forslag, der blev nedstemt i byrådssalen var et forslag om at sige ja tak til et tilbud fra lærerforeningen, om en positiv forhandlingsafslutning, som netop udtrykkeligt ville holde sig indenfor budgettets rammer, og indenfor det udstukne forhandlingsmandat i øvrigt. Det nedstemte forslag lød i sin helhed:

Lærerne imødekommende

" Bilaget i denne sag, notat af 2.2.2017 rummer et afsnit der opsummerer lærerforeningens holdning i forhandlingerne. Der er tale om 3. afsnit, hvori det hedder: '...- at der skal være et undervisningsmaksimum på 780 timer årligt svarende til 26 ugentlige lektioner, og at der skal være 8 ugentlige skemalagte forberedelsestimer.

Lærerforeningen har alternativt foreslået, at de 8 ugentlige time kan erstattes af en pulje på 320 timer årligt. Lærerforeningen vil acceptere en overskridelse af undervisningsmaksimummet, hvis det er nødvendigt af hensyn til skolens drift, og såfremt der er forudgående drøftelser mellem ledelsen og TR, hvor muligheden for yderligere kompensation - fx forberedelsestid - drøftes. ...'

På den baggrund kan SF, radikale og Enhedslisten ikke tiltræde indstillingen i denne sag, men ønsker i stedet vedtaget følgende ændringsforslag:

Af bilaget til sagen, notat af 2.2.2017, fremgår af 3. afsnit, at lærerforeningen har udvist betydelig imødekommenhed. Indenfor det beskrevne forekommer det derfor absolut muligt at skrive en aftale der både holdes indenfor det bestående budget, og som også i øvrigt er indenfor det af ØU vedtagne mandat.

På denne baggrund får forvaltningen til opgave, inden udgangen af februar måned, at forhandle et aftaleforslag på plads, som udnytter den ovenfor citerede åbning for at løse de udestående 'knaster'. "

Negativt for samarbejde

Dobbeltspillet kunne ses helt tydeligt af stemmeafgivningen i byrådssagen 15. februar, hvor socialdemokraterne sammen med Venstre og konservative stemte imod den foreslåede positive forhandlingsafslutning, mens Radikale, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten stemte for.

Dette dobbeltspil vil næppe kunne undgå at få negativ indflydelse på vores samarbejdsrelationer med socialdemokraterne fremover. For hvordan skal vi kunne tro det holder vand, en anden gang de foregiver at ville imødekomme ønsker fra vores side.

Jeppe Trolle, Radikale; Birgit Pedersen, SF;

Susanne Lysholm Jensen, Jonas Paludan og Henrik Stougaard, Enhedslisten.