Indbrud i Kirke Såby

En ejendom på Landevejen i Kirke Såby var i løbet af tirsdagen udsat for et indbrud, hvor der blev stjålet bronzefigurer, cigaretter og en hækkeklipper. Tyven var kommet ind ved at bryde et vindue op. Et andet hus i nærheden har også haft besøg af en tyv i samme tidsrum. Her lykkedes det ikke at komme ind, selv om der var tydelige indbrudsmærker på et vindue. Tyven er formodentlig blevet forstyrret, da husets ejere kom hjem.