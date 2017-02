Se billedserie OLYMPUS DIGITAL CAMERA Foto: Jan Partoft

Video: I hovedet på en teenagetøs

Roskilde Avis - 23. februar 2017 kl. 11:00 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Teenagepiger og deres tankeverden er udgangspunktet for Åben Dans nye forestilling 'What Do You Think', der har premiere lørdag.

Hvad der sker i hovedet giver otte piger i alderen 13 til 17 år et bud på, når de går på dansegulvet for at vise tankerne i rene fysiske bevægelser og ganske få ord.

Hvis pigerne skal prøve at sætte ord på forestillingen er noget det med forskellige stemninger.

- Vi har arbejdet med forskellige ting, men det er alle med udgangspunkt i det, vi går og tænker, siger de.

- Der er også temaer som flygtningekrise, ungdomsliv og stemninger med.

- Ingen af os går jo og tænker det samme.

Stykket har ikke en egentlig historie, men er bygget op om en lang række hændelser, der kan fortolkes på flere måder.

- Vi sidder et sted og venter, hvor ved vi ikke, og her får vi nogle flashback til en fest, hvor der er sket noget. Vi ved bare ikke rigtig hvad, siger danserne.

De otte piger i forestillingen er Anne Lindeberg, Clara Bang, Elin van Trotsenburg, Laura Engqvist, Linnea Schmidt, Liv Krohn, Maja Holmbjerg og Sofie Hunger.

Pigerne har været i gang med at øve siden august, og efter jul har de brugt hver weekend til at forberede forestillingen.

- De går jo i skole eller på gymnasiet, så vi har prøvet at lægge mest muligt i deres fritid, fortæller Pernille Møller Taasinge fra Åben Dans.

- Vi har også skrevet rigtig mange breve til skolerne for at fortælle, at de unge er med i en læringsproces, hvor de opnår mange færdigheder, og at det passer godt ind i den nye skolestruktur.

Stykkets koreografi er skabt i et samarbejde mellem de otte dansere og den belgiske koreograf Hendrik Lebon.

Stykket har premiere på Åben Dans' scene Laboratoriet lørdag 25. februar. Det spiller frem til lørdag 11. marts. Dage og tidspunkter kan man finde på aabendans.dk.

