Højlydt gæst hos Kafe Klaus

Kafe Klaus i Store Højbrøndsstræde havde torsdag middag så store problemer med en af gæsterne, at det var nødvendigt at bede politiet om hjælp til at få ro i cafeen. Da politifolkene kom til stedet, var der flere fra cafeen, som valgte at forlade stedet i løb. En enkelt skilte sig ud ved at smide noget fra sig. Han blev indhentet, og de smidte ting blev fundet. Det viste sig at være lidt hash og amfetamin. Stofferne blev beslaglagt som bevismateriale og manden, der er fra Roskilde, blev sigtet for ulovlig besiddelse af narko. Samme mand havde også været årsagen til problemerne i cafeen.