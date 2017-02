Den nye skærm ved Algade 2 med lokale nyheder fra både Roskilde Avis og Dagbladet. (Foto: Per Rudkjøbing)

Send til din ven. X Artiklen: Hjemmeside i Algade: Nyheder i vinduet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hjemmeside i Algade: Nyheder i vinduet

Roskilde Avis - 24. februar 2017 kl. 01:11 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den nye fælles hjemmeside med nyheder fra Roskilde-området fra både Roskilde Avis og Dagbladet er allerede blevet en succes med betydeligt flere læsere end tidligere.

Efter at de to redaktioner begge nu leverer stof til den samme hjemmeside, er der langt flere nyheder i løbet af et døgn, og det har også tiltrukket mange flere læsere.

For at få endnu flere til at følge med er der blevet opsat en stor elektronisk skærm, hvor man hele tiden kan se de seneste nyheder, i vinduet ved indgangen til Roskilde Avis i Algade 2.

En tilsvarende findes også ved indgangen til Dagbladets lokale bladhus i Hersegade 22. Her har myndigheder dog forbudt, at den kan ses lige fra gaden, da man er bange for, at det skal distrahere bilisterne.

Gammel tradition.

Med ny teknik genoptages en gammel tradition med at vise nyheder til de forbipasserende i gaden, så de bliver interesserede i at få fat i avisen eller gå ind og slå op på hjemmesiden for at læse mere.

Da jeg startede som ung journalist i Roskilde tilbage i 1970'erne havde begge lokale dagblade udhængsskabe, hvori siderne fra dagens avis blev sat op, når den var trykt.

Dagbladets sad på huset i Hersegade, mens Roskilde Tidende havde sine sider sat op ved bladhuset på hjørnet af Hersegade og St. Gråbrødrestræde.

Da det daværende radikale dagblad tidligere lå ved Stændertorvet, var udhængskasserne i porten ind til det, der nu er Flensborgs Boghandel.