Hjemløse i egen bolig

- Lokalplanen giver egentlig mulighed for 10 huse, men vi starter med det halve og et fælleshus. Vi ved, det er en god ide ikke at bygge for stort, hvis vi skal fastholde borgerne i det nye miljø og fællesskab, siger formand for Beskæftigelses- og Socialudvalget Bent Jørgensen.