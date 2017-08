Se billedserie Foto: Jan Partoft

Himlen som legeplads

Roskilde Avis - 19. august 2017 kl. 18:29 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Luftrummet over Roskildes lufthavn var lørdag tumleplads for piloter i alle former for fly, der var med til Roskilde Airshow.

Showet blev drønet i gang lørdag formiddag af en Flyvevåbnets F16-jagere, efter at forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen havde holdt en kort velkomsttale.

Piloten i F16-flyet viste, hvor vildt det kan flyve med en utrolig evne til at sætte snuden lodret i vejret og stige med en voldsom hastighed og hvor langsom det kan flyve forbi, som de to ydre punkter.

Eller blev der budt på moderne helikoptere og fly og en lang række historiske fly gik på vingerne. I flere af opvisningerne var der flere fly i luften af gangen. Blandt andet kunne man nyde en simuleret dogfight mellem et tysk og engelsk fly fra 1. verdenskrig.

Fly er ikke i luften hele tiden, så der var også rig lejlighed til at se på dem på landjorden. Nogle af flyene holdt sig på jorden i hele udstillingsperioden. Det gjaldt blandt andet en kopi af et Ellehammer fly. Han var den danske flypoiner, som først fik luft under vingerne.

Det er stadig muligt at overvære flyopvisningen, da der også flyves søndag 20. august. Showet har åbent fra klokken 10 til 17.30. Det er en god ide at medbringe høreværn og noget at sidde på og en kikkert kan også være nyttig.