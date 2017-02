Hemmeligt storfirma BC Catering på Langebjerg har udviklet sig til en fødevare-gigant på Sjælland

Jørgen Pedersen foran de mange lastbiler, der hver dag leverer friske fødevarer til mange forskellige kunder på hele Sjælland. (Foto: Per Rudkjøbing)

Roskilde Avis - 25. februar 2017 kl. 02:03 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når bilisterne kommer fra hovedstaden, ser BC Catering ved Roskilde Øst ikke ud af så meget. For de fleste roskildensere er det faktisk et hemmeligt storfirma, selv om virksomheden i de sidste 10 år har fordoblet sin omsætning til over en halv milliard kroner.

Salgschef Jørgen Pedersen og direktør Jimmi Nielsen er stolte, når de fortæller om den store udvikling hos virksomheden på Langebjerg 17.

Firmaet beskæftiger i dag 135 medarbejdere i Roskilde, og det tal er ikke vokset i en del år, fordi moderne teknologi gør arbejdet meget nemmere og hurtigere.

Oksemørbrad og gummistøvler

BC Catering leverer dagligt alt indenfor fødevarer og tilbehør, lige fra oksemørbrad og mælk til forklæder og gummistøvler. I alt findes 30.000 forskellige varer på hylderne eller er klar til levering.

Alt det kan kun lade sig gøre med meget omhyggelig styring, og her hjælper den moderne it-teknologi meget til - fremfor tidligere tiders lange lister på papir.

Når lastbilerne kommer ud med varer til kunderne, følges de af satellitter. Dvs. at modtageren kan få besked om, at de nu er fremme om 5 minutter, og de frosne eller kolde fødevarer har den korrekte temperatur.

I alt har firmaet over 3.000 kunder fordelt rundt om på hele øen Sjælland. Det er lige fra pølsevogne til Rigshospitalet, andre sygehuse eller Restaurant Noma.

Lokalt engagement

I Roskilde har de flere restauranter bl.a. på Prindsen samt Sankt Hans Hospital. Tidligere leverede de også til Dyrskuet ind til for et par år siden, og de to chefer undrer sig over, at landbruget nu foretrækker en tysk ejet leverandør.

- Vi har et stort lokalt engagement og støtter bl.a. FC Roskilde samt andre idrætsklubber og sportsfolk, forklarer Jørgen Pedersen.

Hvert år er virksomheden også med til at arrangere cykelløbet 'De Glade Børn', hvor turen på to hjul går fra Langebjergvej til Frankrig, hvor målet i 2016 var Alsace.

- Samtidig tager vi i samarbejde med kommunens jobcenter socialt udsatte og flygtninge i arbejde for at være med til at hjælpe dem i gang. Desuden har vi hele tiden elever under uddannelse, så vi hjælper med at uddanne unge til faget, fortæller de.

Faglig kunnen

Opskriften på firmaets fremgang er omhyggelighed og faglighed, der sikrer nødvendig kvalitet, når der skal leveres friske fødevarer hver dag.

- Vore ansatte er uddannede fagfolk, ofte slagtere eller kokke. De ved, hvad de har med at gøre og kan derfor også bedre tale med kunderne, enten det nu er restauranter, kantiner, hospitaler eller andre, fortæller direktør og salgschef.

- Med deres kunne og viden er de i samarbejde med kunderne faktisk med til at skabe en ny udvikling indenfor den danske fødevare-branche.