Held og lykke til VM: Se Roskilde Garden rocke live

Beatles, Prince og nogle af de andre store stjerner, der har optrådt på Roskildes Orange scene siden festivalens start, var repræsenteret med deres musik, da Roskilde Garden søndag holdt generalprøve på deres store rockshow. Det er er baseret på de seneste 50 års største legender på festivalen.

Den endelige prøve sker, når de viser showet frem ved DM for bygarder i Vejen 29. juni til 2. juli.

Der var knald trommer og trompeter, og der blev i bogstaveligste forstand sunget, danset og marcheret til den helt store guldmedalje, da garden viste, hvad de duer til for de mange begejstrede fremmødte på Sankt Jørgens Skole.

Drengene og de unge mænd i garden rocker bare for vildt, må man imponeret konstatere, efter at have set dem.

Og hvis ikke de kan få enhver mor til at ønske, at hendes dreng er med i den musikalske garde med de fantastiske venskaber på kryds og tværs af alder og meget andet. Så står verden ikke længere.

I hvert fald høstede de et velfortjent bifald flere gange for den gode musik, de flotte drenge og den gode underholdning.

Garden har hevet Danmarksmesterskaberne suverænt hjem siden 2009. I 2015 vandt de verdensmesterskabet i Streetparade.