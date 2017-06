Heino Knudsen er Socialdemokratiets spidskandidat til Regionsrådsvalget den 21. november. Foto: Photographer Bjarke MacCarthy

Send til din ven. X Artiklen: Heino Kndusen, Socialdemokratiet: Flere lokale beslutninger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Heino Kndusen, Socialdemokratiet: Flere lokale beslutninger

Roskilde Avis - 04. juni 2017 kl. 00:53 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

1. Roskilde har en vigtig plads som en af regionens vækstmotorer. Det gælder både som erhvervskommune og som uddannelseskommune.

Samtidig mener jeg, at der er et kæmpe uudnyttet vækstpotentiale for vores region indenfor turismen, og her kommer Roskilde også ind i billedet som en af de afgørende magneter.

Roskilde vil være en helt central kommune i arbejdet for, at Region Sjælland kan lykkes med den turisme-satsning, som jeg ønsker mig i fremtidens Region Sjælland.

2. Jeg foretrækker at se nærheden til København som en styrke, der giver muligheder i stedet for forhindringer.

Region Sjællands vækst er endnu ikke kommet op i samme gear som de øvrige regioner efter finanskrisen.

Roskilde kan og skal i høj grad være med til at stimulere væksten i fremtidens Region Sjælland, og her ser jeg nærheden til hovedstaden som en styrke. Det er ikke en kamp mellem regioner, men en fælles bestræbelse for at skabe bedst mulige forhold for os alle.

Alarmklokkerne ringer for mig, når vi ser på de faggrupper, vi har ansat i Region Sjælland, og kan se, at der inden for mange grupper pendler langt flere medarbejdere ud af regionen, end der pendler ind.

Derfor er der kun en vej, nemlig at gøre vores region til en endnu mere attraktiv arbejdsplads for medarbejdere og gøre hele Region Sjælland mere attraktiv for nye borgere og nye virksomheder. Det skal være et at vores største fokusområder i fremtiden.

3. Roskilde sygehus skal også i fremtiden varetage en række specialiserede behandlinger som et vigtigt sygehus for vores region.

Vi skal hjemtage flere specialer til Region Sjælland, og vi skal sikre, at der foregår endnu mere forskning i vores sygehusvæsen. På den måde kan vi også blive mere attraktive for nye medarbejdere.

Så er der i øvrigt en ting, som ligger mig på sinde, og det er spørgsmålet om central eller decentral ledelse på de enkelte sygehuse. I dag er Regionshuset i Sorø omdrejningspunkt for alt for meget, og jeg tror på, at vi ved i højere grad at decentralisere ledelse og beslutningskompetence kan skabe større tilfredshed på de enkelte sygehuse, både blandt medarbejdere og patienter.

I den forbindelse ønsker jeg efter næste valg at se på, om vi med fordel kan skabe egen og selvstændig sygehusledelse på alle sygehuse i regionen, herunder også i Roskilde.

4. Generelt har vores region haltet bagud i mange år, når det handler om infrastruktur-investeringer i Danmark.

Jeg ønsker, at vi efter næste valg sætter os sammen i Regionsrådet og får lavet en klar og konkret plan for, hvad der bør være af infrastruktur-investeringer i fremtiden.

En tydelig plan, som vi kan bruge til at sætte retning i fremtidige forhandlinger med Christiansborg. I disse drøftelser vil muligheden for en motorvej mellem Roskilde og Ringsted også naturligt indgå.

css