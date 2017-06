Se billedserie Motorcyklerne skal tjekkes for, om de overholder reglerne om støj, mener politikerne. (Arkivfoto: Erling J.)

Havnetræf: Politi mod larmende motorcykler

Roskilde Avis - 10. juni 2017 kl. 00:03 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I fremtiden bliver havnetræffene måske lidt mindre larmende.

I hvert fald har politikerne i Plan- og Teknikudvalget besluttet, at forvaltningen skal bede politiet om at lave stikprøvekontroller, for at se, om motorcyklisterne overholder støjreglerne.

Flere naboer har klaget til politikerne over støjen fra motorcyklerne og bedt om, at torsdagtræffene bliver forbudt for de tohjulede maskiner.

- Vi kan ikke forbyde folk at komme, men med politiets hjælp, kan vi forsøge at sætte ind mod larmen, siger formand for udvalget Torben Jørgensen.

Han slår fast, at når man bor i en by eller et attraktivt sted som havnen, så må man finde sig, at det tiltrækker andre mennesker og dermed også noget støj.

Fantastisk arrangement

I mange byer er man misundelige over det store biltræf, som tiltrækker flere tusinde gæster hver eneste torsdag i sommerhalvåret uden at kommunen selv behøver at røre en finger, fortæller Torben Jørgensen:

- En af de gode ting er, at der ikke ligger affald og flyder torsdag aften, i modsætning til fredagsfesterne i Folkeparken.

Boder på havnen

På torsdag kan bil-entusiaster og havnegæster få sig endnu en overraskelse.

Seks nye boder bliver slået op på havnen.

Her kan man blandt andet købe forskellig mad og drikkevarer.

- Det er oplagt, at der bliver flere spisemuligheder på havnen, når der er så meget liv. Det vil tiltrække flere og være til gavn for dem, der allerede er der.

I den kommende tid har politikerne ekstra fokus op torsdagtræffene.

