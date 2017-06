Elskabene her står få meter boderne.

Havneboder giver mere støj

Roskilde Avis - 20. juni 2017 kl. 00:45 Af Tekst og foto: Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De nye boder på havnen var tvunget til at investere i og have deres egne generatorer med til at sørge for strøm, da de ikke kunne tilsluttes eltavlerne på havnen.

Læs også: Politiet ønsker mere samarbejde i havnen

Både indehaverne af boderne, naboer og nabovirksomheder var utilfredse med den ekstra støj i området.

Ejer af boden Sallies kunne ikke forstå, at de fik et meget uvenligt nej fra en af kommunens folk, da de spurgte om lov til at tilslutte boderne til eltavlerne mod betaling. Eltavler, der stod få meter væk, så de ikke skulle forstyrre naboerne.

Naboerne må bare finde sig i larmen, var beskeden.

- Jeg synes, det virker som om, kommunen modarbejder os og ikke går helhjertet ind i sagen, sagde ejeren.

Torben Jørgensen (S) fra Plan- og Teknikudvalget forklarer, at kommunen ikke ejer eltavlerne, det gør derimod havneselskab og -restauranter.

- Da man lavede havnen, forudså man ikke, at der var brug for ekstra strøm lige der. Derfor har kommunen ikke egen adgang til el.

- Men det er klart, at hvis vi fortsætter med forsøget med boderne, så skal vi have gjort det nemmere at tilslutte sig, siger Torben Jørgensen.

Næstformand i udvalget Peter Madsen (V) mener, at det må være praktisk muligt at løse problemet, og at man også bør gøre et forsøg på det, når der nu i forvejen er klager over støj på havnen om torsdagen.

- Det må være muligt at tilslutte sig naboerne strøm, hvis der bliver betalt for det, siger politikeren.

