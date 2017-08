Se billedserie Keld og Hilda vakte begejstring. Foto: Jan Partoft

Handi-Festival igen til næste år

Roskilde Avis - 02. august 2017 kl. 08:51 Af Anette GundlachFoto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dette års Handi-Festival i marts var en så bragende succes, at nogle af arrangørerne har besluttet at stifte en forening, der skal sørge for, at festivalen kan opleves år efter år i Roskilde.

Handi-Festivalen var den første af slagsen, og den var tilrettelagt så handicappede havde de bedste muligheder for at få glæde af arrangementet.

Klaus og Servants, Keld og Hilda, Lune Carlsen og Søren Sebber, Candy Floss, The Ten Sticks, Wafande og Alabama Black Snakes trak hele 600 festglade deltagere til Roskilde Hallerne, de strålede og nød at skråle om kamp og rocke til den dansevenlige musik.

Flere af festivalgæsterne var så begejstrede, at de har spurgt, om festivalen bliver til noget næste år, så de kan begynde at glæde sig allerede nu.

Derfor har Claus Halkjær, der er ansat i Center for Handicap, Lars Sloth fra Gimle og Gitte Kronbak Nielsen nu taget initiativ til at stifte en forening, hvis formål er at skabe de økonomiske rammer for, at festivalen bliver en tilbagevendende begivenhed i Roskilde Kommune.

Festivalen blev sidste år til i et samarbejde mellem Center for Handicap, GIMLE, Roskilde Kongres- og Idrætscenter og Roskilde Kommune.

Claus Halkjær, der til dagligt er ansat på ITC i Roskilde og spiller med bandet Candyfloss, der er særdeles godt kendt i målgruppen, er glad for, der kommer fokus på musiktilbud til mennesker med handicap.

Han fortæller, at det vil glæde ham, hvis Roskilde Handi-Festival kan blive en del af den store musikbystrategi Roskilde Kommune arbejder med.

Lars Sloth fra Gimle vil gerne være med til at følge op på succesen, da spillestedet har et mantra om, at musik er for alle, og at alle skal have adgang til livemusik på ligeværdige vilkår.

Hvis man vil være med til generalforsamlingen, så kan man møde op torsdag 24. august kl. 19 på ITC i Svogerslev, Industrileddet 4.