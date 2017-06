Svend Overgaard, formand for Roskilde Handel.

Send til din ven. X Artiklen: Handelsformand: Flere private job - ikke færre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Handelsformand: Flere private job - ikke færre

Roskilde Avis - 22. juni 2017 kl. 00:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som formand for Roskilde Handel arbejder jeg for at skabe gode rammer for det private erhvervsliv, ikke mindst detailhandelen. Når vi får flere private job, er det med til at skabe velstand - og skatteindtægter til kommunen, som dermed får bedre råd til at sørge for en god service til sine borgere.

Derimod er højere skatter eller flere offentligt ansatte ikke godt for den økonomiske udvikling. Hidtil har et stort flertal i Roskilde været enig at skabe gode rammer for erhvervslivet på forskellig måde, bl.a. i form af et nyt Stændertorv, flere p-pladser eller lavere dækningsafgifter.

Roskilde Handel er tillige med andre erhvervsorganisationer og en række byrådsmedlemmer repræsenteret i det erhvervsudvalg UVEG (Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering), som arbejder for at skabe bedre erhvervsudvikling i kommunen, og det er vi godt tilfredse med.

Men på det seneste er der opstået et par sager, som skaber tvivl om kommunens udviklings-strategi. Først og fremmest når det drejer sig om opgaven med erhvervsfremme og udvikling af turismen til Roskilde, der i de sidste fire år har været udliciteret til Erhvervsforum.

På det sidste møde i Erhvervsudvalget var der flertal for, at vi igen skulle sende denne opgave i udbud, så alle interesserede private fik mulighed for at byde på det.

For mig er det vigtigste, at opgaven bliver løst bedst muligt - ikke hvem der gør det. Erfaringerne tidligere viser, at en privat aktør kan udrette mere for de samme penge end et halvoffentligt selskab, eller hvis kommunen selv skal gøre det.

Roskilde prioriterer i dag dette område alt for lavt, sammenlignet med andre tilsvarende byer, der bruger 3-4 gange så mange penge på denne opgave. Det er ærgerligt, fordi der er meget store udviklingsmuligheder i vores turisme og private erhverv, som kan sikre hele kommunen større velstand til glæde for os alle.

Men så må løsningen være at bevilge flere penge til området. Det ville da være en god idé, mener jeg. Derimod er det helt forkert at 'genkommunalisere' denne indsats, som et meget mærkeligt flertal pludselig fandt på ved sidste byrådsmøde.

Når partier offentligt har talt for, at flere opgaver skal løses privat, fordi det er bedre og billigere, så kan jeg slet ikke forstå, at nogle af dem pludselig stemmer for det modsatte.

Nu håber jeg ikke, det bliver det endelige resultat. Flere har talt for at tage sagen op igen, når kommunens budget for 2018 skal vedtages efter sommerferien.

Forhåbentlig vil det flertal, der faktisk er i byrådet, så gennemføre sin erklærede politik. Der må være sket en fejl, som skal rettes op.

Ellers ligner det et forsøg på at sætte personlige sympatier eller antipatier over hensynet til Roskildes udvikling.

I den anden sag om en socialøkonomisk restauration i det gamle rådhus på Stændertorvet har Roskilde Handel også fremført sit synspunkt.

Vi ønsker, at det skal foregå på en måde, så der ikke kan blive nogen form for konkurrence-forvridning i forhold til de private restauratører i centrum.