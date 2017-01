Se billedserie Hans-Bo Hyldig ved offentliggørelsen af en arkitektkonkurrence om et af sine projekter. Udover omdannelsen af Grønttorvet i Valby til en helt ny bydel med 2000 blandede boliger, opfører FB Gruppen A/S i øjeblikket også boliger i Farum, Køge, København og Roskilde. Foto: PeterJarvad

Han får bolden

Roskilde Avis - 26. januar 2017

Mange års snak om et nyt stadion midt i Roskilde blev endelig konkret, da Hans-Bo Hyldig og FB Gruppen A/S fremlagde et projekt, der har samlet flertallet af byrådets partier.

Fastholdelsen af et nyt stadion i Rådmandshaven med alt, hvad det indebærer af traditioner, glæder ikke alene mange fodboldfans og idrætsudøvere, men også borgere og frivillige langt uden for Roskilde by og kommune. Netop blikket for den lokale sammenhængskraft er stærkt hos Hans-Bo Hyldig, der bor i Svogerslev og gennem årene har sat sit præg på en række byggerier i Roskilde.

FB Gruppen A/S, som Hans-Bo Hyldig ejer sammen med partneren Stig Nørnberg, der bor i Himmelev, stod bag opførelsen af de 74 boliger i Himmelev Have og har med "Noden" - 92 ungdomsboliger på Musicon - været med til at sætte gang liv i den nye, aktive bydel.

FB Gruppen har også stået bag byggeriet af et bofællesskab i Trekroner, og har fremlagt et projekt tæt ved Retten på Søndre Ringvej og Roskilde Ring.

På Grønttorvet

51-årige Hans-Bo Hyldig har taget turen fra bankverdenen via realkreditten til ejendomsbranchen. Han har desuden kandidatstudiet i revision på sit CV og har dermed den økonomiske og finansielle indsigt, der skal til for at få projekter til at lykkes.

Blandt de helt store uden for Roskilde er boliger for næsten halvanden milliard kroner på Teglholmen i Sydhavnen, og sidste sommer tog FB Gruppen første spadestik til omdannelsen af Grønttorvet i Valby til en ny bydel med 2000 blandede boliger.

Ordentlighed, kvalitet og æstetik vejer tungt hos Hans-Bo Hyldig, der sammen med sit projektteam og nogle af landets dygtigste arkitekter og landskabsarkitekter har skabt rammerne for et levende miljø med en stor, grøn park som oase i midten af bydelen med mange aktiviteter og tilbud.

I Erhvervsudvalget

Lokalt er Hans-Bo Hyldig blandt andet aktiv som medlem af kommunens Erhvervsudvalg (der officielt hedder Udvalg for Vækst, Erhverv og Globalisering), hvor han repræsenterer Håndværksrådet. Men altså også som den, der sammen med kollegerne i FB Gruppen og arkitektfirmaet Mangor & Nagel fik bolden til at rulle i den rigtige retning for det nye stadion i Rådmandshaven.

Hans projekt behandles er nu behandlet i Roskilde og skal derefter gennem en offentlig høring, og politikerne har bestemt, at også andre har mulighed for at byde på projektet.

Men da FB Gruppen samtidig med fremlæggelsen af projektet har fremlagt en attraktiv plan for, hvordan byggeriet kan finansieres, uden at kommunen skal have penge op af lommen, står Hyldig og Co. meget stærkt i slutspillet om at gøre visioner til virkelighed.

Startede i 2014

Hans-Bo Hyldig ser alle de FC Roskildes hjemmekampe i Rådmandshaven, når han har tid. Sammen med kollegerne i FB Gruppen A/S startede han arbejdet med stadionprojektet siden 2014:

- Den daværende formand for Formand for FC Roskilde og Roskilde Kongrescenter, nu afdøde byrådsmedlem Carsten Wickmann, spurgte, om der var basis for at finde en privatfinansieret model for et nyt stadion.

- Så kom vi i gang med at finde en løsning. Ved budgetforhandlingerne i 2016 blev det vedtaget, at der skulle udvikles et projekt i offentligt-privat samarbejde, og det blev så stadion, der opfyldte betingelserne. Det er positivt, for det er en win-win for alle.

- Vi glæder os til at kunne bidrage til byens og kommunens udvikling, siger Hans-Bo Hyldig.

- Byggetiden afhænger af byrådet. Fra vi starter, går der 18 måneder, til vi åbner. Vi skal helst starte umiddelbart efter sæsonafslutningen i efteråret for at udnytte tiden, hvor der ikke spilles, så det alene er en forårs- og efterårssæson, vi skal undvære stadion.

