Halvvejs i et musikalsk liv

Roskilde Festivals direktør Signe Lopdrup har lige rundet de 50 år. Den begivenhed havde festivalen valgt at markere i Hal 9 på Musicon. Her mødte der mange gæster frem fra nær og fjern for at ønske tillykke. De havde lejligheden til at høre Foreningen Roskilde Festivals formand Steen Jørgensen og borgmester Joy Mogensen hylde fødselaren.